Sólo dura 4 horas y la puedes ver en Disney+: una encantadora sitcom que ha cuestionado el reinado de 'Ted Lasso' y que bebe directamente de 'Parks and Recreation'

Extrañamente, las comedias americanas suelen tener unos ciclos muy determinados donde una de ellas destaca por encima del resto y luego le pasa el testigo a la siguiente. Premios como los Emmy o los Globos de oro no son sospechosos de obsesionarse con una determinada sitcom durante largos años hasta que termina. Y luego llega otra que empieza a ser la sensación, que habitualmente suele ser una sensación entre espectadores.

En este momento parecía que 'Ted Lasso' iba a ser esa comedia, siendo una sensación absoluta con su primera temporada. No obstante, los últimos Globos de oro han posicionado una alternativa más que sólida, con estilo más convencional pero innegablemente exitosa en lo que respecta a entretener y sacar risas. Incluso también en causar ternura, algo que la serie de Jason Sudeikis ha convertido en su bandera. Se trata de 'Colegio Abbott'.

Enseña como puedas

La serie creada y protagonizada por Quinta Brunson es uno de esos puntuales éxitos de la televisión en abierto que la ABC ha encontrado sin esperárselo demasiado. Disponible en streaming a través Disney+ (de momento sólo la primera temporada), ofrece una sitcom laboral en un colegio de primaria infrafinanciado de la zona de Philadelphia, con señas estilísticas muy similares a otras series de éxito.

Los protagonistas de esta serie son los profesores del colegio, viviendo en cada episodio un nuevo desafío con los alumnos o con las limitaciones presupuestarias a las que suele enfrentarse la educación pública. Tenemos un nutrido grupo de personaje que van desde los más veteranos hasta los jóvenes cargados de entusiasmo y ansias renovadoras. También tenemos un conserje robaescenas y una directora pasota que también saca risas antológicas.

Con el formato del falso documental aplicado al toque autoconclusivo de la comedia laboral, es fácil verla como una de las múltiples hijas de 'The Office'. No obstante, el toque naïve que trata de buscar ilusión y entusiasmo en una administración pública deteriorada la hace totalmente heredera de 'Parks and Recreation', con algunos personajes replicando tics de algunos de los protagonistas de dicha serie.

'Colegio Abbott': modesta y divertida sitcom

Aunque tampoco trata de imitarla a toda costa, ya que sabe que no se puede replicar algo tan extraordinario sin esa clase de actores. En su lugar, aprovecha su propio reparto de desconocidos para poco a poco darles su propio carisma y que el ritmo de la serie se nutra de intentar cruzarlos semana a semana. A su favor cuenta con el formato de la tele en abierto, que con más episodios y con emisión semanal puede permitirse ir probando qué funciona y qué no hasta tener engrasada la maquinaria.

Por suerte, 'Colegio Abbott' no tarda en tener la suya engrasada. Y eso es genial, porque no muchas sitcoms brillan en su primera temporada (recordad las de 'Parks and Recreation', por ejemplo) y esta logra funcionar notablemente. Si va a ser la dominadora de aquí a unos años está por ver, ya que tiene ambiciones modestas y es feliz con ellas, pero tiene todo para ser una fuente de risas consistente mientras decida durar.

