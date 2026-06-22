Jeremy Clarkson anuncia que su cáncer está en remisión: "Soy sin duda el hombre más afortunado del mundo"

Nos preocupó con ese último plano de la temporada 5 de 'La granja de Clarkson' pero, afortunadamente, todo va mejor para Jeremy Clarkson. El presentador británico ha decidido aclarar y tranquilizar a todos los que nos hemos preocupado por sus problemas de salud tras desvelar que tiene cáncer de próstata.

Como ya avisábamos, los episodios donde se hizo la revelación se rodaron en algún momento de 2025 por lo que Clarkson ya llevaría un tiempo lidiando con el cáncer en un proceso, tal como describe, doloroso. Ahora, en lo que se prepara para grabar la temporada 6 de su docurreality agrícola, el presentador confirma una buena noticia: el cáncer está en remisión.

The Grand Tournee

«Soy sin duda, oficialmente, el hombre más afortunado del mundo», declara Clarkson en una entrevista para The Sunday Times. El presentador afirma que tras una temporada grave, incluyendo complicaciones debidas a la medicación para sus problemas cardiovasculares, fue hace dos meses cuando los resultados de un test PSA devolvió indicadores de cáncer negativos.

Si bien oficialmente está en remisión, Clarkson sigue haciéndose pruebas regularmente, consciente de que si se coge a tiempo se puede sobrevivir. Si el cáncer se expande a otras partes del cuerpo, el 50 por ciento de los hombres mueren en un plazo de cinco años:

«Por esto tengo que decir a todos los que estén leyendo esto, por favor, por favor, por favor id y que os hagan una revisión. No es incómodo. No es indigno. Y es obvio. Lo hice y por eso estoy sentado aquí hablando 11 meses después. He visto a demasiadas personas morir de cáncer. Ni siquiera quiero imaginar cómo debe ser vivir sabiendo que una enfermedad te va a matar. Debe ser muy, pero que muy angustioso.»

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