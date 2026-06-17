"Cuidaos". Jeremy Clarkson se despide de la audiencia anunciando que padece un cáncer agresivo

Vaya manera de empezar el día. Y es que este miércoles la plataforma Prime Video ha estrenado los dos episodios finales de la temporada 5 de 'La granja de Clarkson' (Clarkson's Farm), el documental que sigue a Jeremy Clarkson (icónico presentador de 'Top Gear' y 'Grand Tour') en lo que gobierna una granja de 400 hectáreas y la personalidad televisiva ha decidido despedirse avisando de que lo mismo no le vemos en una temporada 6.
«Tengo cáncer», confiaba Clarkson a Charlie Ireland y Kaleb Cooper durante el último episodio. Ante la sorpresa de estos, Clarkson continuó: «El dónde no incumbe a nadie. Lo sé desde mayo». Después de esto, empezó a aclarar que le habían hecho una biopsia en la próstata y a comentar cómo estaba combatiendo la enfermedad.
En tratamiento
Clarkson, que tiene 66 años a día de hoy, entró en pormenores sobre su tratamiento: «la operación es un abrir y cerrar de ojos, pero tu cuerpo está fuera de combate durante un buen tiempo.» Sin embargo, la temporada se despedía con un epílogo con Clarkson en una cama de hospital ya que «parte del tratamiento no había salido bien.»
Durante la escena, Clarkson recordaba que habían comenzado la temporada en el hospital (una enfermedad coronaria) y la acababan en el mismo sitio con una perspectiva completamente incierta sobre su futuro: «Si todo esto sale bien, nos vemos en la sexta temporada. Y si no, pues no. Cuidaos.»
A pesar de cierto pesimismo en torno a esto, hay que aclarar que la temporada recién terminada de 'La granja de Clarkson' se rodó entre 2024 y 2025 por lo que ha pasado todo un año desde entonces. Tiempo durante el que el presentador sigue en activo, presentando el '¿Quién quiere ser millonario?' británico.
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