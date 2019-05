Eurovisión da el salto a Estados Unidos: 'The American Song Contest' llegará en 2021

Con la resaca de la primera semifinal (madre mía, como este sea el nivel lo mismo gana España y todo) de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión ha confirmado lo que ya se llevaba tiempo rumiando en los foros: una Eurovisión USA.

Así, el plan es exportar el mayor espectáculo musical en directo (una audiencia de 200 millones, según dicen en la nota) al mercado estadounidense cara a un primer certamen que se realizará en 2021. Una noticia curiosa debido a lo peculiar de la situación de Eurovisión en EEUU.

El certamen europeo nunca ha sido un fenómeno de masas en el país norteamericano y, de hecho, este año no se emitirá televisivamente. A esto hay que agregarle que hace unos años ya intentaron sacar adelante una versión USA de Eurovisión, que se quedó en intento. Parece que el momento propicio ha llegado ahora.

Sobre la dinámica del certamen, se espera que sea una competición entre los cincuenta estados, pero no dejan la puerta cerrada para la participación de otros países de América. La verdad es que yo creo que, si de verdad les interesara esto de Eurovisión, tendríamos representante USA al igual que lo tenemos de Australia (que oh my god lo de este año).

Recordemos que no es el primer "spin-off" de este tipo del concurso musical por antonomasia: desde hace tiempo se está preparando Eurovisión Asia, cuyo futuro no está del todo claro debido a continuas dificultades para lograrlo.