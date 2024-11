Hay vida más allá de Deadpool para Ryan Reynolds. El actor y productor prepara el regreso al cine de un superhéroe animado con más de 80 años de historia

Cuando eres Ryan Reynolds no todo en esta vida es vender ginebra y reventar la taquilla al servicio de Marvel embutido en un traje de spandex que te realza las nalgas. Para el canadiense hay vida más allá de las bebidas espirituosas y 'Deadpool', y su nuevo proyecto deja claro que su trayectoria profesional es de todo menos previsible.

Ryan Reynolds, supervitaminado y mineralizado

Variety ha informado en exclusiva de que la productora de Reynolds Maximum Effort y el guionista Matt Lieberman —firmante de la solvente 'Free Guy'— se han aliado con la gente de Paramount Animation para recuperar a un personaje que ya carga la friolera de 82 años a sus espaldas y que nos invitaba a "supervitaminarnos y mineralizarnos": El Super Ratón.

Mighty Mouse en su idioma original vio la luz por primera vez en el cortometraje animado de 1942 'Super Ratón: The Mouse of Tomorrow', título que hace clara su vis de parodia de Superman —conocido como The Man of Tomorrow—. Desde entonces, la creación del estudio Terrytoons, padre de otros clásicos del medio como Tuco y Tico, ha aparecido en diferentes producciones, encontrando su punto álgido en la serie 'Las nuevas aventuras del Super Ratón' creada por el legendario animador Ralph Bakshi, quien dotó al personaje de un tono más adulto.

A pesar de haber tenido cameos en infinidad de series y largometrajes, el show de Bakshi, estrenado en 1987, ha sido la última aventura oficial de Super Ratón hasta la fecha. 37 años más tarde Reynolds y Lieberman ya trabajan en el libreto de una cinta aún sin fecha de estreno que se une a los tres proyectos que Maximum Effort tiene en desarrollo en Paramount como parte de un acuerdo entre ambas compañías que se extiende hasta 2026.

Veremos qué sale de esto. Por el momento, toda la curiosidad del mundo.

