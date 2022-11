'Masterchef Celebrity 2022' presentó a los dos primeros semifinalistas y una doble expulsión inesperada

Nueva gala de 'Masterchef Celebrity'. Si hace un par de programas asistimos a una repesca, el concurso culinario de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz sorprendió anoche expulsando a dos aspirantes de un plumazo.

Estrellas de la cocina

La primera prueba consistió en adivinar los nombres de los exaspirantes de 'Masterchef' que se escondían tras unas estrellas, cada uno asociado a un plato que sería el que tendrían que preparar. Además, los amigos de los concursantes también asistieron para catar sus cocinados (entre ellos, Tamara Falcó, íntima de Isabelle Junot y exconcursante del programa).

La prueba concluyó con un giro insólito: la expulsión de Daniela Santiago, ya que fue la que peores resultados obtuvo. "Aquí he descubierto que me gusta la cocina y os agradeceré siempre que me hayáis enseñado tantas cosas. Enemigos no me llevo, nos lo hemos pasado muy bien" se despidió la actriz.

Para la prueba de exteriores, se trasladaron frente al Museo Guggenheim, en Bilbao. Tuvieron que realizar un menú diseñado por el chef Josean Alija mientras se iban pasando un delantal negro, que le tocaba a quien peor lo estuviera haciendo durante el reto. María Escoté fue quien acabó la prueba con el delantal negro y Manu Baqueiro e Isabelle Junot se convirtieron en semifinalistas.

La prueba de eliminación consistió en hacer un cocinado siguiendo un "tutorial online" del chef Nandu Jubany. María y Patricia se salvaron y Nico Abad fue el segundo eliminado de la noche. "Este programa me ha hecho reconciliarme con la televisión" dijo antes de marcharse. "Esta temporada, tú has sido nuestro deportista de élite" le correspondió Jordi.

La temporada 7 de 'Masterchef Celebrity' se emite todos los lunes en La 1 a las 22:00.