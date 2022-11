'Masterchef Celebrity 2022': picaduras de avispa, la visita de Lucía Dominguín y una expulsión nada sorprentende

Novena gala de 'Masterchef Celebrity'. Cada vez quedan menos concursantes en el programa de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que anoche dejó patente la tensión entre algunos aspirantes y expulsó al candidato más débil.

Cócteles y contratiempos

La gala comenzó con los aspirantes descifrando una serie de emojis que representaban los platos a preparar. El resquemor por el final del episodio anterior (en el que Daniela salvó a Lorena de la eliminación) estaba en el aire y saltaban las chispas entre Nico, Manu y Daniela. Finalmente, Patricia Conde fue la mejor del reto, seguida de Lorena Castell.

Ambas fueron capitanas de sus respectivos equipos en la prueba de exteriores en el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid). Los concursantes eligieron cada uno en qué equipo querían estar para realizar la tarea: un cóctel compuesto por cinco tapas y un postre.

La prueba, que contó con la visita de Lucía Dominguín (exconcursante de la temporada 5), estuvo llena de contratiempos: a Isabelle Junot le picó una avispa, Daniela se mareó y los equipos tuvieron que intercambiarse los cocinados. Finalmente, el equipo de Daniela se coronó como ganador.

Para la prueba de eliminación, Lorena, Isabelle, Nico y Xavier se enfrentaron en duelos y, tras perder uno a uno contra sus compañeros, Xavier fue el concursante expulsado: "Me voy contento. Vine a divertirme y me he divertido un montón. Venir a pasarlo bien es la clave de este concurso".

La temporada 7 de 'Masterchef Celebrity' se emite todos los lunes en La 1 a las 22:00.