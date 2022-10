"Me habían dicho que era duro, pero no tan duro". 'Masterchef Celebrity 2022' separó a "la pareja" con su nueva expulsión y repescó a Patricia Conde

Ya vamos por la séptima gala de 'Masterchef Celebrity' y resultó algo diferente a las habituales. En esta ocasión, el reality culinario de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz no solo expulsó a una de sus concursantes sino que repescó a otra, cuya eliminación fue bastante inesperada.

Amor de fan

Las cocinas de 'Masterchef Celebrity' estaban a rebosar desde la primera prueba, con la visita de los fans de las celebrities del concurso. Su papel era el de darles indicaciones a sus ídolos para realizar un plato de alta cocina. Como tenían carta blanca para hacer lo que les apeteciera, muchos optaron por marearles o incluso ponerse a bailar, logrando que reinara el caos en los fogones.

La siguiente prueba fue la repesca, para la que se trasladaron a la Sierra de Guadarrama en Madrid. Fernando Andina, Eduardo Rosa, Ruth Lorenzo, Norma Duval y Patricia Conde tuvieron que replicar platos realizados por el chef Daniel Ochoa para obtener el billete de vuelta. Finalmente, Patricia Conde fue la concursante repescada que se ganó la readmisión.

En cuanto al resto de concursantes, Lorena Castell lideró el equipo azul y Daniela Santigo capitaneó el rojo, en una prueba de exteriores que consistió en realizar un menú para 100 comensales. Manu Baqueiro y el equipo rojo se alzaron con la victoria, mientras que Lorena, María Zurita, Pepe Barroso y Nico Abad acabaron con los delantales negros.

La prueba de eliminación retó a los concursantes con un cocinado que consistía en utilizar un ingrediente principal en dos platos diferentes, uno con técnicas tradicionales y otro con vanguardistas. Al final, fue María Zurita la concursante eliminada, por haberse olvidado de incorporar la vanguardia en su plato.

Hoy despedimos a María Zurita de las cocinas de #MCCelebrity. Has sido auténtica, trabajadora y con un corazón de oro. ¡Te queremos un montón! https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/HUHHXlu8O0 — MasterChef (@MasterChef_es) October 24, 2022

"No pensaba que llegaría tan lejos. Me habían dicho que era duro, pero no tan duro. Ha sido mucho estudio, mucho trabajo y me siento súper orgullosa. El mundo que tenéis aquí formado me lo llevo en el corazón" se despidió, justo después de abrazar a Xavier Deltell, su gran amistad de la edición y con el que compartía un divertido tonteo.

La temporada 7 de 'Masterchef Celebrity' se emite todos los lunes en La 1 a las 22:00.