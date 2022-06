"Lo peor que podía pasar en un servicio" pasó en el último 'Masterchef 2022' y el concursante expulsado recibió una inesperada proposición

Se acerca el final de 'Masterchef' y las cocinas están que arden. A pesar de que la gala comenzó con un emotivo reencuentro, eso no impidió que hubiera errores históricos en la realización de las pruebas y que al final uno de los concursantes cayera derrotado en los duelos.

Problemas en la cocina

El episodio de anoche arrancó con una primera prueba en la que los concursantes se reencontraron con sus familiares y cocinaron sus platos favoritos, y se trasladó a Madrid para la prueba de exteriores. En la escuela de cocina de Paco Roncero, los concursantes "pasaron un examen" para decidir los equipos.

El equipo rojo, con las peores notas, se ocupó del salmonete y el postre, mientras que el azul se ocupó de la sopa y el Tuna Wellington. Este segundo comenzó a tener problemas y terminó cambiando el orden de salida de los platos, lo que se saldó con la anulación de uno de los platos por estar inacabado, a pesar de la ayuda que le brindaron los jueces.

Así pues, pasó "lo peor que puede pasar en un servicio: que un plato no salga", además de ser la primera vez en la historia de 'Masterchef' que se retrasa un plato y se anula otro. Pepe criticó la actitud de Verónica, la capitana del equipo: "No veo un cambio, no he sabido mejorarte".

Verónica ha tenido que salir de las cocinas para pedir perdón a los comensales por este desastre de cocinado. #MasterChef10https://t.co/KvZxZskmL8 pic.twitter.com/JvXj22CCuu — La 1 (@La1_tve) June 27, 2022

En la prueba de eliminación, Jokin, María Lo, Claudia y Verónica tuvieron que enfrentarse por duelos, realizando platos que juzgaría el chef Dabiz Muñoz. Los primeros en enfrentarse fueron Jokin y Claudia, salvándose esta segunda por muy poco; luego Jokin y Verónica, quien entregó por fin el pin de inmunidad; y finalmente Jokin contra María Lo, obteniendo ambos muy buen resultado.

El concursante eliminado fue Jokin, que se fue entre lágrimas: "Creo que he hecho un buen trabajo, estoy satisfecho". El jurado también alabó sus resultados en el programa e incluso Jordi le dejó caer una proposición: "Si tu sueño es ser cocinero, te juro que si yo te puedo ayudar, lo serás (...) yo mismo me voy a ocupar de que brilles en la cocina y en tu casa estén contentos".

Hoy despedimos de las cocinas de #MasterChef10 a un aspirante maravilloso y con un enorme talento. ¡Gracias por todo @jokinmchef10! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/TkiMVP8Qrl — MasterChef (@MasterChef_es) June 27, 2022

La temporada 10 de 'Masterchef' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.