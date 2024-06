'First Dates', un soltero de Barcelona no se entera cuando su cita le cuenta que ha tenido cáncer. "Me gusta torear pero no pinchar"

Hay solteros de 'First Dates' que entran por los ojos y otros que entran por las orejas. En el caso de Eduard, estaba deslumbrado por el físico de Laura, pero ella hubiera preferido que la dejara hablar de sus experiencias personales, en vez de estar constantemente piropeándola.

Just Listen

Laura es de Lleida, tiene 43 años y trabaja como jefa de sector en supermercado. Le explicó a Carlos Sobera que llevaba sola un año, pero "sola de corazón" ya mucho. Sus dos grandes batallas han sido la pérdida de su hijo con siete años y padecer cáncer de ovarios durante dos años: "Por eso, vivo el momento y quiero ser feliz".

Eduard tiene 42 años, es frigorista y vive en Barcelona: "A mí me gustan con tetas y cogerle el culo bien cogido". Al ver a Laura, él le dijo que era "molt guapa" y a ella le echó para atrás que empezara de buenas a primeras a piropearla tan a saco: "Eso me agobia".

Él pasó a preguntarle qué le parecía físicamente: "¿Me sobra el bigote?". Laura admitió que no le iban mucho los bigotes, pero que para ella no era tan importante el físico. Eduard no debió de entenderlo muy bien, porque le dio la razón para justo después insistir de nuevo en que ya le valía con lo guapa que era.

Parecía que habían coincidido en su amor por los animales, no obstante, a Laura no le gustó saber que él había comprado en vez de adoptar y mucho menos que por su descuido la policía se hubiera llevado a su perro. Cuando le preguntó por los toros, ella dijo que no podía con eso y pensó que Eduard recogía cable solo para decirle lo que quería escuchar: "No, a mí me gusta torear, pero no pinchar".

Eduard comenzó a hablar de que varios miembros de su familia habían padecido cáncer y Laura le dijo que también lo había pasado, pero dio la impresión de que no se había enterado porque siguió en su tema sin preguntarle nada a ella por su enfermedad: "Prioriza mucho lo suyo, le falta escucha activa".

Eduard ya estaba proponiéndole salir luego a dar una vuelta y tampoco se dio cuenta cuando la sacó a bailar en el reservado de que el lenguaje corporal de Laura no denotaba mucho entusiasmo. Así pues, cuando ella le rechazó en la decisión final porque sentía que no le había dejado explicar esas cosas importantes de su pasado, él no cabía en sí de asombro.

