LEGO se adelanta al día de Star Wars con una de sus mejores promociones: te llevas de regalo la Estrella de la muerte, una X-Wing y más comprando algunas construcciones

Queda muy poco para la llegada del Día de Star Wars, que se celebra el 4 de mayo por la clásica frase de "May the force be with you". Pero algunas tiendas ya se han adelantado dejando descuentos en todo tipo de productos, y la marca LEGO no podía ser diferente.

En la mismísima tienda de LEGO podemos encontrar diferentes construcciones a un precio recomendado (sin oferta). Pero puedes llevarte algunos regalos al comprar los diferentes sets de construcción, como la Estrella de la Muerte II por compras superiores a 150 euros, una X-Wing por compras superiores a 40 euros y para aquellos que contéis con una cuenta VIP, que es gratis, podéis llevaros una moneda de Star Wars por compras superiores a 85 euros.

Halcón Milenario

No hay nave más clásica que el Halcón Milenario, y esta versión de la primera trilogía podemos encontrarla en versión LEGO a un precio de 849,99 euros. Cuenta con un total de 7.541 piezas, cuatro minifiguras de Han Solo, Chewbacca, la Princesa Leia y C-3PO y un diseño excepcional. Además, también incluye otras figuras de las películas de Star Wars más recientes, como Han Solo de mayor, Rey, Finn, BB-8, dos Porgs y un Mynock.

AT-AT

Otra de las construcciones LEGO más caras de la marca es el AT-AT, y podemos encontrarla en la tienda LEGO a un precio de 849,99 euros. Incluye 6.785 piezas, nueve minifiguras y un tamaño de 62 centímetros de altura, consiguiendo posicionarse como una de las construcciones más grandes de la marca. Destaca, entre otras cosas, su gran diseño y cantidad de detalles.





Diorama: sala del trono del Emperador

Con un precio bastante más bajo, encontramos una serie de dioramas bastante llamativos. El primero corresponde a la sala del trono del Emperador, que con 807 piezas lo encontramos a un precio de 99,99 euros. Incluye tre minifiguras de Darth Vader, Luke Skywalker y el Emperador Palpatine y una base con una placa conmemorativa.

Diorama: duelo de Speeders en Endor

El segundo diorama ha salido hoy mismo a la venta a un precio bastante ajustado. Se trata del diorama duelo de Speeders de Endor que encontramos en la tienda LEGO a un precio de 79,99 euros e incluye un total de 608 piezas. Tiene unas dimensiones aproximadas de 28 centímetros de altura e incluye tres minifiguras de Leia, Luke Skywalker y un soldado explorador, además de dos Speeders.

Recuerda que puedes suscribirte a Amazon Prime con todas las ventajas (Prime Video, audiolibros, Prime Music y más) utilizando una prueba gratuita de 30 días.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | LEGO

En Espinof Selección | La Fuerza es poderosa con este pack de la PS5 en Amazon que trae descuento: llévate la PlayStation 5 con el 'Star Wars Jedi: Survivor' por 20 euros menos

En Espinof | 'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga