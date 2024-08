'The Umbrella Academy', temporada 4: cuántos episodios tiene la serie de Netflix y cuándo se estrenan

'The Umbrella Academy' se ha consolidado a lo largo de sus tres temporadas como una de las mejores series de Netflix. Basada en la obra original de Gerard Way, la tercera y última temporada estrenada en la plataforma nos dejaba con ganas de saber más, sobre todo después de esas escenas finales que nos dejaban con más dudas que respuestas.

Con unas escenas finales poco —o nada— esclarecedoras para el devenir de la serie, se ha vuelto a crear una gran expectación; una sensación que, por otra parte, ha sido recurrente con casi cada final de temporada. Pero no habrá que esperar mucho más para disfrutar de la cuarta temporada, ya que su estreno es inminente.

Cuántos episodios tendrá la cuarta temporada de The Umbrella Academy

Para esta cuarta temporada, Netflix ha querido hacer ciertos cambios con respecto al número de episodios. Si echamos la vista atrás, las tres primeras temporadas se componen de un total de 10 episodios cada una, algo que no veremos en esta cuarta temporada que se compone de un total de seis episodios.

Si estás esperando como agua de mayo agosto el estreno de la cuarta temporada, no tendrás que esperar demasiado tiempo. Mañana mismo, 8 de agosto, la temporada al completo —con todos los episodios— llegará a Netflix, por lo que podrás disfrutar del tirón los seis episodios de la temporada.

Y, ¿qué podremos ver en esta nueva temporada? Los últimos capítulos de la tercera temporada parecían que pondrían punto y final a las penurias que han ido pasando los miembros de la Academia Umbrella, algo que cambiaba drásticamente en las escenas finales del episodio 10. Queda mucho por contar del universo de 'The Umbrella Academy', y poco a poco se van desvelando esas incógnitas que han ido apareciendo a lo largo de cada temporada.

La serie, a lo largo de sus primeras temporadas, ha levantado una gran expectación entre el público, tanto en aquellos que han leído o no las novelas de Gerard Way. De momento no sabemos cómo se desenvolverá esta nueva y cuarta temporada, pero esperamos, al menos, que mantenga la calidad de las anteriores temporadas.

