'Cualquiera menos tú', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la comedia romántica con Sydney Sweeney que arrasó en taquilla

El eterno debate sobre los estrenos en cine o en streaming es una herida que lleva teniendo la industria cinematográfica desde hace años, y lejos de desaparecer, cada vez pone más sobre la mesa con determinados estrenos. 'Cualquiera menos tú' ('Anyone but you') fue una apuesta arriesgada con su estreno en cines frente al streaming, pero la película funcionó en taquilla a las mil maravillas.

Dirigida por Will Gluck y protagonizada por Sydney Sweeney, la película ha dado de qué hablar en determinados momentos por el supuesto romance de la actriz o las declaraciones del actor Glen Powell a favor del estreno en cines frente al streaming. El film se estrenó el pasado 19 de enero y después de un tiempo ya se puede ver en formato digital.

Cuándo y dónde podremos ver 'Cualquiera menos tú' en las plataformas de streaming

Desde que se estrenó 'Cualquiera menos tú' en cines hemos podido ver la película en formato digital, pero con matices. Mientras que en Estados Unidos la película llegó a Netflix bajo servicio de suscripción, aquí en España de momento no se conoce cuándo estará disponible en este formato.

Además, en España no tiene por qué llegar a Netflix, ya que en Estados Unidos la plataforma tiene un acuerdo con Sony Pictures, distribuidora de la película. Pero, claro, eso no quiere decir que no esté disponible en formato digital, ya que aunque de momento no haya llegado mediante suscripción, sí que lo ha hecho bajo el formato de alquiler y compra, y no a pocas plataformas:

En Microsoft se puede alquilar por 2,99 euros en SD, por 3,99 euros en HD y por 6,99 euros en 4K y se puede comprar por 9,99 euros en SD, por 11,99 euros en HD y por 13,99 euros en 4K.

En Rakuten TV se puede alquilar por 3,99 euros en SD, por 4,99 euros en HD y por 5,99 euros en 4K y se puede comprar por 9,99 euros en SD, por 11,99 euros en HD y por 14,99 euros en 4K.

En Google Play se puede alquilar por 3,99 euros en SD y por 4,99 euros en HD y se puede comprar por 9,99 euros en SD y por 12,99 euros en HD.

En Apple TV se puede alquilar por 4,99 euros en SD, HD y 4K y se puede comprar por 9,99 euros en SD y por 11,99 euros en HD y 4K.

En Movistar Plus se puede alquilar por 4,99 euros en SD y en HD.

En Amazon Prime Video se puede alquilar por 4,99 euros en SD y en HD y se puede comprar por 9,99 euros en SD y por 11,99 euros en HD.

'Cualquiera menos tú' es una película de comedia romántica que está dirigida por Will Gluck y que cuenta con un reparto de la talla de Sydney Sweeney, Glen Powell o Alexandra Shipp. La historia nos lleva a conocer a la pareja formada por Bea y Ben que, tras una primera cita, la relación comienza a enfriarse. Pero, después de un tiempo, ambos se vuelve a encontrar en una boda, y allí comenzarán a fingir que son una pareja.

Tal y como comenta Víctor López G. en la crítica de Espinof, 'Cualquiera menos tú' no es una película perfecta y en determinados momentos abusa demasiado de clichés, pero esto finalmente esto se queda como algo anecdótico al encontrarnos con una buena colección de gags (con algunas subidas de tono).

La película ha tenido sus más y sus menos tanto en la crítica profesional como en la crítica por parte del público. En páginas como Rotten Tomatoes podemos encontrar un total de 111 críticas por parte de los medios especializados con una valoración media del 53%, mientras que las críticas del público (más de 1.000 críticas) tiene una valoración media del 87%.

