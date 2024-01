La película que ha destronado a 'Wonka' por sorpresa y promete resucitar un subgénero que parecía herido de muerte en cines

El éxito de 'Wonka' ha hecho que la cinta protagonizada por Timothée Chalamet tenga un mantenimiento envidiable en taquilla. Es cierto que 'Aquaman 2' le robó temporalmente el número 1, pero tardó bien poco en recuperarlo. Sin embargo, hay una película que ha logrado destronarla contra todo pronóstico esta semana, pues se estrenó el 22 de diciembre y no ha sido hasta el lunes 8 de enero cuando ha alcanzado lo más alto del top.

Inédito

La película en cuestión es 'Cualquiera menos tú', una comedia romántica orientada al público adulto -recibió la calificación R en Estados Unidos- que en España no se estrenará hasta el próximo 19 de enero. Lo hará con la merecida vitola de éxito, pues costó 25 millones de dólares y acumula ya unos ingresos superiores a los 60 millones.

Ese triunfo comercial también debería propiciar un mayor interés de las productoras de Hollywood en hacer este tipo de comedias románticas, pues durante los últimos tiempos apenas se estrenó alguna en la gran pantalla. Tampoco ayuda que la estupenda 'Casi imposible' se estrellase en taquilla hace unos años o que 'Sin malos rollos' fuese una decepción. Y es que ni siquiera el gancho de Jennifer Lawrence sirvió para que diese beneficios en cines, pues es cierto que recaudó 87 millones, pero su presupuesto fue de 45 millones -a lo que hay que sumar el gasto que hiciera Sony en marketing-.

En el caso de 'Cualquier menos tú', lo realmente histórico es que ha logrado alcanzar el número 1 por primera vez cuando se estrenó hace ya casi tres semanas, algo completamente inédito para una comedia romántica. Y como en Hollywood no son tontos -o al menos eso quiero pensar-, no me sorprendería que al menos de forma temporal apostasen otra vez por este tipo de películas en cines.

Protagonizada por Sydney Sweeney ('Euphoria') y Glen Powell ('Todos queremos algo'), 'Cualquiera menos tú' cuenta la historia de Bea y Ben, quienes se conocieron previamente pero algo hizo que lo que prometía ser una relación envidiable se fuese al traste. Todo se complica cuando se encuentran de forma inesperada en una boda en Australia y deciden fingir que son pareja.

