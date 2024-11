Después de 4 años, esta olvidada serie de Netflix por fin tendrá una temporada nueva en 2025

Prácticamente sin hacer apenas ruido, en Netflix han desvelado el inesperado regreso (inesperado porque apenas hay más información desde que se anunció la renovación) de una de sus comedias internacionales tan aclamadas como algo olvidadas. Será eso sí, en 2025, marcando una ausencia de nada menos que cuatro años.

Estoy hablando de 'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' (How To Sell Drugs Online (Fast)), nada menos que la tercera serie original de Netflix en Alemania tras 'Dark' y 'Dogs of Berlín' y que fue estrenada en 2019, con temporadas sucesivas en 2020 y 2021.

Como veis, el haber tenido una cita anual con la serie hace que con el largo parón que ha habido prácticamente se nos haya escapado del radar. Eso sí, van a aprovechar este prolongado periodo de tiempo para presentar un salto temporal en esta nueva temporada.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Serie inspirada en hechos reales

Inspirada en hechos reales 'Cómo vender drogas online (a toda pastilla)' está narrada desde el punto de vista de Moritz (Maximilian Mundt), quien empieza un negocio de venta online de drogas. La temporada 3 terminaba con su arresto y entrada en la cárcel (el giro de la temporada 2 mostraba que estaba siendo entrevistado en una sala de interrogatorios).

Ahora, la temporada 4 pega un salto de 4 años para mostrar a Moritz saliendo de prisión y listo para comenzar su propio negocio (esta vez legal) junto a Lenny. Sin embargo no resultará fácil porque el mundo ha avanzado todo este tiempo y verá cómo Dan ha convertido Bonus Life en una exitosa startup. Moritz pondrá entonces en marcha un plan para hacerse con la compañía.

Junto a Mundt, la serie cuenta en su reparto con Danilo Kamperidis, Lena Klenke, Damian Hardung, Leonidas Emre Pakkan, Lena Urzendowsky y Leonie Wesselow, entre otros. Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann son los creadores de la serie.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2024

En Espinof | Las series más esperadas de 2025