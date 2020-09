Taika Waititi ficha por HBO Max para hacer 'Our Flag Means Death', serie basada en uno de los piratas más peculiares de la historia

Taiki Waititi, cineasta detrás de títulos como 'Hunt For The Wilderpeople (A la caza de los ñumanos)', 'Thor: Ragnarok' o 'JoJo Rabbit', ha llegado a un acuerdo con HBO Max para dirigir el primer episodio y ejercer como productor ejecutivo de la serie de piratas 'Our Flag Means Death'.

Eso sí, la principal fuerza creadora detrás de 'Our Flag Means Death' es David Jenkins -'People of Earth'-, ya que él ha sido el creador de la serie y también la persona que hará las funciones de showrunner. Vamos, que todo pasará por él.

Inspirada en un curioso pirata real

'Our Flag Means Death' se inspirará libremente en la historia real de Stede Bonnet, un aristócrata consentido que decidió abandonar su privilegiada vida para convertirse en un pirata, llegando a aliarse temporalmente con el mismísimo Barbanegra, del cual intentaría vengarse poco después.

Waititi se pondrá manos a la obra una vez acabe su compromiso previo con 'Thor: Love and Thunder' y se desconoce si también se reservará algún papel en la serie. La verdad es que la idea de verle dando vida a un pirata suena bastante prometedora.

Por su parte, Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max, ha comentado lo siguiente sobre 'Our Flag Means Death':

Una serie con un concepto así salta de la página y puedes imaginarla en todo momento. La visión de David y Taika de las increíbles desventuras de Bonnet en alta mar seguro que van a encantar a las audiencias de todo el mundo.

