'Chainsaw Man' lanza su espectacular nuevo tráiler: MAPPA pone toda la carne en el asador para el anime más esperado del año

'Chainsaw Man' es sin duda uno de los grandes fenómenos del año y es uno de los mangas más leídos por delante de mangas más veteranos. Los fans llevan meses frotándose las manitas con el inminente estreno del anime el próximo otoño, y por ahora todo lo que hemos visto promete darnos una serie de aúpa.

Ya se habían dejado ver algunos primeros avances, y ahora Studio MAPPA nos ha dejado un nuevo tráiler que dan ganas de que pase el verano cuanto antes para que llegue el día del estreno.

La adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto se podrá ver en simulcast en Crunchyroll, con lo que tendremos un nuevo capítulo en la plataforma cada semana. Aunque el nuevo tráiler no ha terminado de mostrar todo el potencial de la serie, sí que nos ha dado un mejor vistazo a los personajes y ha puesto el hype por las nubes.

Aún no se ha concretado qué día arrancará el anime más allá de que se estrenará dentro de la temporada de otoño. La buena noticia es que en septiembre tendremos un evento dedicado a 'Chainsaw Man' donde se espera que se develen más detalles sobre la serie, incluyendo el número de episodios y la fecha de estreno definitiva.

Por ahora sabemos que el anime se va definitivamente a octubre y ya tenemos los primeros nombres del reparto: Kikunosuke Toya doblará a Denji, Tomori Kusunoki a Makima, Shogo Sakata a Aki Hayakawa y Ai Fairouz a Power. Junto con el anuncio del nuevo tráiler también se reveló un nuevo poster que nos promete que "la vida de Denji está a punto de cambiar".

