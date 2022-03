'Solo asesinatos en el edificio': tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de la estupenda comedia de misterio en Disney plus

Con el ruido de los Óscar (aquí podéis ver todos los ganadores y nuestra crónica), Hulu ha publicado el teaser trailer de la temporada 2 de 'Solo asesinatos en en edificio' ('Only Murders in the Building'). En España podremos ver los nuevos episodios a partir del 28 de junio en Disney+.

Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez vuelven al Arconia en unos nuevos episodios en los que serán ellos los investigados. Bueno, sus personajes. Y es que la temporada anterior terminaba en cliffhanger con nuestro trío protagonista cazado en el lugar del asesinato de Bunny, la presidenta de la junta de vecinos.

Aquí no hay quien viva

Jack Hoffman sigue a los mandos de la serie como guionista y showrunner. Las principales incorporaciones a esta temporada son Cara Delevingne como una insider del mundo del arte y Michael Rapaport como el detective asignado al caso.

No serán los únicos que veamos en el reparto, ya que se ha confirmado la presencia de Aaron Dominguez, Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, Jackie Hoffman, Nathan Lane y James Caverly. También, y tal como a desvelado el tráiler, veremos a Amy Schumer como una versión ficticia de sí misma.

Tras la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a desenmascarar al asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.