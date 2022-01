'Solo asesinatos en el edificio': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la fantástica comedia de misterio en Disney+

Ha sido la comedia revelación del año pasado y una de nuestras series favoritas de 2022. 'Solo asesinatos en el edificio' ('Only Murders in the Building') combinaba un reparto explosivo con la historia de unos tres amantes de los podcasts de true crime dispuestos a investigar y crear uno con un truculento crimen en el Arconia.

Lejos por resolver todo el misterio, la temporada 1 terminó con un cliffhanger que hay que resolver en una temporada 2 de la que vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Una vez desvelado el misterio en torno a Tim Kono, la temporada 1 terminó de modo bastante abierto, con Mabel (Selena Gomez) cubierta de sangre y siendo detenida junto con sus compañeros de fatiga, por la policía después de haber sido encontrados en la escena del crimen.

Así, esta temporada 2 el trío podcaster va a tener que demostrar su inocencia en lo que hay que resolver el misterio de quién mató a Bunny (Jayne Houdyshell) y esos cabos sueltos que advertía Mabel minutos antes. Por otro lado, ¿sacará realmente la autora de Poca broma en Oklahoma 'Solo asesinos en el edificio'?

Lo que está claro es que el Arconia tiene misterio para rato, y es algo que le gustaría explorar a Jack Hoffman, el showrunner de la serie. Eso y seguir expandiendo este pequeño universo. En declaraciones a Deadline, el guionista comentaba:

«Creo que va a ser interesante en la temporada 2 —sin chivarme demasiado— pero hay un poco de expansión en todas sus historias. En Nueva York, no hace falta mucho para que una historia interesante salte a los titulares. Así que hay una expansión en torno a todo en sus vidas y en el podcast. Creo que hay algo ahí que puede ayudarnos a expandir la serie, quizás más allá del edificio, en futuras temporadas.»

El reparto

De momento no se sabe mucho del reparto de la temporada 2, más allá del trío protagonista formado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Sabemos, eso sí, que Cara Delevingne se incorporará a estos nuevos episodios como una insider del mundo del arte.

Por otro lado es bastante seguro que volvamos a ver a Aaron Dominguez como Oscar, el amigo de Mabel, y a Da'Vine Joy Randolph como la Detective Williams. Además, Hoffman ha confirmado que volveremos a ver a Tina Fey y que no descartemos ni la presencia de Teddy (Nathan Lane) y Theo Dimas (James Caverly) tal y cual o incluso la de la mismísima nueva víctima (Jane Houdyshell).

El rodaje

Aquí tenemos una buena noticia, ya que el rodaje de la temporada 2 comenzó el pasado diciembre de 2021 en Nueva York.

La fecha de estreno

De momento no se ha confirmado una fecha para los nuevos episodios. Se espera, eso sí, que la podamos ver en el segundo semestre de 2022, con un estreno similar al de la temporada 1. En España, si repiten el mismo esquema, la veremos de manera simultánea en Disney+.

El tráiler e imágenes

Todavía no hay ni tráiler ni imágenes de esta temporada 2 de 'Solo asesinatos en el edificio'.