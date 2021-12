'Solo asesinatos en el edificio': la temporada 2 de la serie en Disney+ encuentra en Cara Delevingne su primer fichaje

Pocas semanas después de conocer que la serie había sido renovada, la temporada 2 de 'Solo asesinatos en el edificio' ('Only Murders in the Building') va cogiendo forma con su primer gran fichaje. Cara Delevingne pasará a formar parte del elenco de la serie que podemos ver en Disney+ (original de Hulu).

Delevingne interpretará a Alice, una sofisticada experta, enterada de lo que se cuece en el mundo del arte, que se encontrará enredada en el misterio que pretenden desenmarañar nuestros podcasters aficionados que, de paso, deben demostrar su inocencia.

No sabemos, eso sí, cómo encaja este nuevo personaje en medio de todo el meollo. Recordemos que la serie está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

Este fichaje no implica que no seguiremos viendo a Cara Delevingne en 'Carnival Row', ya que la actriz ha terminado el rodaje de la temporada 2 del drama fantástico de Prime Video y la veríamos en una temporada 3 si resulta renovada.