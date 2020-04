'The Last Dance' adelanta su fecha de estreno: el esperado documental sobre Michael Jordan llegará a Netflix en abril

La serie documental de ESPN Films sobre Michael Jordan estaba prevista para este verano, pero los últimos acontecimientos han acelerado el proceso. Finalmente y con cadencia semanal, 'The Last Dance' llegará a USA en mayo... y al resto del mundo a través de Netflix el próximo mes de abril.

La serie constará de 10 episodios y llegará a Netflix (fuera de territorio estadounidense) a partir del 20 de abril. Este movimiento ha sido impulsado en parte por la cancelación deportiva, dejando a ESPN y otros canales deportivos sin programación.

"A medida que la sociedad navega, esta vez sin deportes en directo, los espectadores aún miran el mundo del deporte para tratar de escapar y disfrutar de una experiencia colectiva. Hemos escuchado las llamadas de los aficionados que nos piden que adelantemos la fecha de estreno de la serie, y estamos felices de anunciar que hemos podido acelerar el cronograma de producción para hacer precisamente eso", dijo ESPN en un comunicado.

