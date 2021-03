Tráiler de 'Rutherford Falls': la nueva comedia del creador de 'The Good Place' ya tiene fecha de estreno

Michael Schur, creador de muchas de las grandes comedias de la pasada década ya tiene nueva serie a punto de estrenarse. Será el 22 de abril en la plataforma norteamericana Peacock y nos llevará a un pequeño pueblo del estado de Nueva York: bienvenidos a 'Rutherford Falls' un sitio muy peculiar tal y como nos muestra el tráiler.

El creador de 'The Good Place' y 'Parks and Recreation' entre otras, nos presenta la historia de Nathan Rutherford (Ed Helms), descendiente del fundador del pueblo que se encuentra en una encrucijada (literal) cuando surge la iniciativa de quitar la estatua de su antecesor por parte de la reserva india vecina.

La estatua de la discordia

Ed Helms, quien ya trabajó con Schur en 'The Office', es cocreador de la comedia junto a Sierra Teller Ornelas, que también ha trabajado en 'Brooklyn Nine Nine' (como veis todo queda en casa). Ornelas será la showrunner de la serie, que contará en su haber con una sala de guionistas repleta de nativos americanos.

Junto a Helms, el reparto de 'Rutherford Falls' se completa con Jana Schmieding como Reagan, amiga de la infancia de Nathan quien trabaja con el centro cultural de la tribu; Michael Greyeyes como Terry, dueño del casino local; Jesse Leigh como Bobbie, asistente de Nathan y Dustin Milligan como Josh, periodista.

Como con todas las comedias de Schur, habrá que darle una buena oportunidad ya que suelen tardar en despegar. Pero cuando lo hacen son magníficas. Además, me alegro de que el guionista vuelva a uno de los temas que ha desarrollado (en 'Parks and Recreation'): la administración local y cómo funciona el complejo ecosistema que se forma.