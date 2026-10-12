31 años de carrera y una nominación al Óscar. Hoy cumple 58 años una leyenda del cine capaz de brillar en todo tipo de papeles

El tiempo pasa igual para todos, seas un simple trabajador que apenas cobra el salario mínimo o una estrella de cine. Por ello, hoy cumple 58 años el actor que ha dado vida a uno de los superhéroes más queridos de la historia del cine. Me refiero a Hugh Jackman.

Nacido en Australia el 12 de octubre de 1968, la pasión de Jackman por la interpretación llegó cuando era un adolescente, pero lo cierto es que aún tardó en convertirse en su trabajo definitivo. De hecho, llegó a ejercer durante un año como profesor de educación física antes de hacer la carrera de Estudios de la Comunicación, siendo en el último año de carrera cuando retomó su faceta como actor, sintiéndose mejor que nunca.

Un ascenso fulgurante

Fue entonces cuando decidió que el mundo de la actuación era lo suyo, por lo que procedió a estudiar Artes Escénicas. Nada más graduarse recibió su primera oportunidad en la serie 'Correlli', donde conoció a Deborra-Lee Furness, con quien acabaría casándose apenas un año más tarde, manteniendo una relación que llegó a su fin en 2025.

Su carrera durante finales de los 90 se centró en el tetro, simultaneándolo con apariciones en otras series de televisión. No fue hasta 1999 cuando se produjo su debut en el cine con 'Héroe de papel' y 'Erskineville Kings', dos títulos poco conocidos que le sirvieron como trampolín a dar el salto a Hollywood y convertirse en una estrella.

Hoy todo el mundo sabe que Hugh Jackman ha ofrecido durante años una versión de Lobezno sencillamente insuperable, pero lo cierto es que el papel estaba inicialmente previsto para Russell Crowe. Fue él quien sugirió a Jackman, quien estuvo lo aceptó pese a que su mujer no quería que lo hiciera, tal y como confesó el propio actor: "Leyó tres páginas y me dijo: "¿Tienes garras que te salen de las manos? Esto es ridículo. No lo hagas".

Por suerte, Jackman no siguió el consejo de su mujer y aceptó dar vida a Logan, un papel que hasta ahora interpretó por última vez en la entretenida 'Deadpool y Lobezno'. Eso sí, solamente con interpretar a ese superhéroe no bastaba, por lo que Hollywood intentó seguir sacando partido a su popularidad como héroe en 'Operación Swordfish' y 'Van Helsing'. Ninguna de las dos funcionó especialmente bien en taquilla.

No obstante, las inquietudes de Jackman iban más allá, por lo que no tardó en aceptar otro tipo de papeles en películas como 'Scoop', 'La fuente de la vida', 'The Prestige' o 'Australia', donde se dio la casualidad de que volvió a sustituir en un papel a Russell Crowe.

Además, Jackman no dejó para nada de lado su pasión por el teatro, siendo premiado en 2004 con un Tony al mejor actor de musical por 'The Boy from Oz'. Curiosamente, fue el primer musical que hizo en cines el que le permitió conseguir su primera y hasta ahora única nominación al Óscar, pero su versión de Jean Valjean en 'Los Miserables' se quedó finalmente sin la preciada estatuilla dorada.

Ya en 2017 anunció su retiro como Lobezno tras la excelente 'Logan', pero todos sabemos ya que acabó cambiando de idea. Tras ella llegó 'El gran showman', un arrollador musical que arrasó en taquilla y donde demostró que a día de hoy nadie va a brillar tanto en una película así. Además, justo después ofreció la que posiblemente sea la mejor interpretación de su carrera en 'La estafa'.

En la actual década ha seguido trabajando a buen ritmo, aunque con suerte dispar, pues ha tenido tanto fracasos indiscutibles como 'Reminiscencia' hasta grandes éxitos como ese crossover de Marvel con Ryan Reynolds. Y este mismo 2026 hemos podido verle en dos títulos tan radicalmente diferentes entre sí como 'La muerte de Robin Hood' y 'Las ovejas detectives'.

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