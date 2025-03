La actriz más taquillera de la historia del cine se convierte en directora. Su primera película por fin se estrena este año tras 16 años de espera

No son pocos los intérpretes que en alguno momento de sus carreras sienten la necesidad de ponerse detrás de las cámaras. Algunos empiezan directamente con un largometraje, pero otras personas se lo toman con más calma. Ese es el caso de Scarlett Johansson, quien hace 16 años probó suerte con un cortometraje, pero no será hasta este 2025 cuando estrene su primera película larga: 'Eleanor the Great'.

Johansson, que actualmente es la actriz más taquillera de la historia con una exigua ventaja sobre la reciente ganadora del Óscar Zoe Saldaña, llevaba años sopesando dirigir su primer largometraje. Ya en 2011 se dijo que iba a ocuparse de una adaptación de 'Crucero de verano', la novela escrita por Truman Capote, pero el proyecto no acabó de salir adelante.

Todos los detalles sobre 'Eleanor the Great'

Finalmente fue en 2023 cuando Johansson llegó a un acuerdo para dirigir 'Eleanor the Great', la historia de una mujer de 90 años que decide intentar reconstruir su vida y se muda a Nueva York tras la muerte de su mejor amiga. Allí conocerá a un joven estudiante de 19 años con el que iniciará una improbable amistad. Por ahora tenemos es una primera imagen que podéis ver encabezando este artículo

June Squibb, veterana actriz nominada hace unos años al Óscar de mejor actriz de reparto por su excelente interpretación en 'Nebraska' -el premio se lo acabó llevando Lupita Nyong'o por '12 años de esclavitud'-, encabeza un reparto en el que también participan Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Erin Kellyman. Por su parte, el guion corre a cargo de la también debutante Tory Kamen.

Squibb y Johansson también coincidieron hace apenas unas horas en la ceremonia de entrega de los Óscar, ya que ellas fueron las encargadas de anunciar el galardón de mejor maquillaje y peluquería que acabó siendo para 'La sustancia'. Un pequeño recordatorio de que el estreno de 'Eleanor the Great' está a la vuelta de la esquina, pues Johansson confía en que su presentación mundial tenga lugar durante el próximo Festival de Cannes.

'Eleanor the Great' todavía no tiene una fecha exacta para su llegada a los cines -sí se sabe que se lanzará este año-, pero lo que sí parece bastante probable es que Johansson quiere que sea una de las posibles aspirantes a los próximos Óscar. Antes de eso ya tendrá una nueva oportunidad de volver a demostrar su gancho comercial con 'Jurassic World 4'.

