"Bienvenido a casa". Dwayne Johnson confirma el regreso de Henry Cavill como Superman al Universo Extendido de DC

Estos últimos días se ha hablado mucho de un posible retorno de Henry Cavill como Superman, llegando a especularse con que el protagonista de 'The Witcher' tiene una pequeña aparición en 'Black Adam', la nueva película de DC. Ahora ha sido Dwayne Johnson quien ha confirmado su regreso pero escogiendo muy bien las palabras para así esquivar una posible queja por parte de Warner.

Johnson apareció ayer en la premiere mundial de 'Black Adam' y en Entertainment Weekly fueron muy claros al preguntarles sobre el regreso de Cavill. Tras ser muy cuidadoso con sus palabras, la nueva estrella de DC lo dejó bastante claro al concluir señalando lo siguiente: "Diré esto... Bienvenido a casa".

Antes, el protagonista de 'Southland Tales' menciona que los fans han hablado mucho últimamente sobre dónde está el ser más imparable del universo al hablarse de Black Adam como el ser más imparable de este planeta, mencionando después a Dany Garcia, su agente y también la de Henry Cavill. Y si a Johnson le ha costado 15 años hacer realidad 'Black Adam', en el caso de Cavill encajan muy bien esos 6 años, que es básicamente el tiempo que ha pasado desde el final del rodaje de 'Liga de la Justicia'...

Recordemos que el propio Johnson destacó esta semana que su plan siempre ha sido una película que enfrente a Black Adam y Superman, llegando a decir que por supuesto que pelearán en pantalla. Cada vez está más claro que 'Black Adam' será el primer paso para hacerlo realidad, pero siempre podrían guardárselo para más adelante.

Dwayne Johnson just has *this* to say to Henry Cavill after getting Superman to return to the DCEU in #BlackAdam: "Welcome home." 🙌 pic.twitter.com/QT0e0iYEOW