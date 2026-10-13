Bryan Cranston y el reparto de 'Breaking Bad' lloran la muerte de RJ Mitte: "Es devastador"

La noticia de la muerte de RJ Mitte ha golpeado de lleno al equipo de 'Breaking Bad'. El actor, conocido por dar vida a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la aclamada serie, fallecía el lunes 12 de octubre por suicidio a los 34 años, según ha confirmado su representante a People.
Tras conocerse la noticia, Bryan Cranston, que interpretó a su padre en la ficción, ha compartido un sentido mensaje de despedida. En una publicación en Instagram, el protagonista de la serie ha expresado su dolor por la muerte del joven intérprete, al que conoció cuando apenas tenía 14 años.
"Estoy sumido en una profunda desesperación mientras escribo esto. RJ Mitte, mi dulce hijo en 'Breaking Bad', ha fallecido", ha escrito el actor. También ha recordado cómo el joven asumió el papel de Walter White Jr. con entusiasmo y fue creciendo profesionalmente a lo largo de la producción.
Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Cranston ha querido poner en valor la determinación de Mitte. Diagnosticado de parálisis cerebral cuando tenía tres años, el actor incorporó parte de su experiencia personal a su interpretación en la serie, en la que su personaje también convivía con esta condición.
"Nunca permitió que ese desafío fuera una excusa para nada", ha señalado Cranston, que ha destacado su capacidad para afrontar las exigencias del rodaje con esfuerzo y constancia. El intérprete también ha recordado que, aunque Mitte comenzó siendo un adolescente todavía inexperto, con el paso del tiempo se convirtió en un actor al que admiraba.
"Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres en la ficción, Anna Gunn y yo, aunque, como buen adolescente, a veces los desoía con picardía para aprender a base de golpes… Era una de las estrellas de una serie de éxito, pero seguía siendo un niño", ha recordado Cranston, afirmando que "poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente extraordinario".
La muerte del actor ha resultado muy dolorosa para Cranston: "Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué? Hace apenas unas semanas nos estábamos escribiendo para ver cuándo podíamos quedar a comer. No sé si aquella comida habría cambiado su futuro…". "Te echaré de menos, hijo", ha concluido el actor.
Aaron Paul y Dean Norris
Otros integrantes del reparto también han expresado públicamente su tristeza. Aaron Paul, que interpretó a Jesse Pinkman, ha asegurado que la noticia le ha dejado sin palabras. "Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos", ha declarado en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.
El actor ha aprovechado también su mensaje para dirigirse a quienes pudieran estar atravesando un momento complicado: "Quiero que sepáis que sois queridos y que no estáis solos".
Dean Norris, que encarnó a Hank Schrader, el tío de Walter Jr. en la ficción, ha recordado el cariño que sentía por Mitte desde que era un niño en el rodaje. "Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidé como a un niño pequeño en el plató. Era un joven encantador y se le echará mucho de menos. Esto es tan desgarrador que no me lo puedo creer", ha escrito en redes sociales.
En busca de mayor representación
Mitte explicó en 2018 que su intención al interpretar a Walter White Jr. no era construir un personaje definido únicamente por su discapacidad, sino mostrar a una persona con una vida cotidiana y una identidad propia.
"No se trataba de crear un personaje con discapacidad, sino de crear un personaje sin discapacidad", afirmó entonces, al explicar que quería representar una experiencia vital auténtica, sin recurrir a estereotipos.
Su compromiso tampoco terminó cuando se apagaron las cámaras de 'Breaking Bad'. Mitte aprovechó la popularidad que le proporcionó la serie para impulsar una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual. Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, además de presidir The Mitte Foundation, una organización vinculada a esta causa.
En el plano personal, el actor se había comprometido el año pasado con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía cinco años. La pedida tuvo lugar durante una gala benéfica de United Cerebral Palsy. En aquel momento, Mitte expresó su ilusión por compartir el futuro con ella.
Sus representantes han confirmado su fallecimiento y han pedido respeto para la familia y las personas más cercanas al actor. Su trayectoria en 'Breaking Bad' y su labor en favor de las personas con discapacidad dejan una huella que va más allá de uno de los personajes más recordados de la ficción.
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