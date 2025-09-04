"Nunca me he enfadado más conmigo mismo". Uno de los momentos más espectaculares de 'Breaking Bad' se decidió a última hora

Al comienzo de la quinta temporada de 'Breaking Bad', Walter White desayuna solo en un restaurante. Es una forma de matar el tiempo, ya que no tardamos en descubrir que está ahí realmente para realizar negocios de tapadillo. Al volver a su coche, descubrimos que ha adquirido una metralleta M60. El comienzo era como tantos otros en la serie de Vince Gilligan. Descontextualizado e intrigante, nos emplazaban a otro momento de la serie para saber las respuestas.

Claro que para Vince Gilligan, ese comienzo existía básicamente porque "estaba guay". Era una forma chula de comenzar la temporada, y ya tendrían tiempo de resolverlo en guion. Según revelaba en una entrevista para Uproxx, esa tontería, ese "ya lo dejamos para luego" inocente, acabó siendo uno de los quebraderos de cabeza más gordos que tuvo que afrontar el equipo de guionistas, y una decisión de la que se arrepintieron hasta prácticamente el final. Según avanzaban los episodios, el equipo le recordaba amablemente que tenían que resolverlo, pero por más vueltas que le daba Gilligan no sabía qué demonios hacer con esa metralleta.

Sus compañeros guionistas se volvieron tan insistentes que en cierto punto Gilligan propuso lo impensable: "hagamos como que la metralleta nunca ha existido". Claro que para ellos aquello era un pecado capital. De hacerlo no solo incurrirían en los famosos agujeros de guion que a los fans tanto les gusta señalar, sino que estarían rompiendo una clásica ley de la narrativa como es la de que todo elemento que se introduce en un relato debe tener su impacto al final. El principio del arma de Chéjov literalmente utiliza un arma de fuego de ejemplo para proponer que si al principio del relato enseñas un rifle, para el final tiene que haberse disparado.

"Nunca me he enfadado más conmigo mismo", recuerda Gilligan en otra entrevista hablando sobre el tema, y quien aprovechaba para dar la lección a otros guionistas de no hacer algo simplemente porque mole en el momento si no tienes una buena respuesta para ello. "Nos hicimos eso a nosotros mismos. Nos arrinconamos en esa esquina".

A base de darle vueltas al asunto y en el tiempo de descuento acabaron dando con una solución que les convenció. No fue una solución cualquiera, además. Es en el mismísimo episodio final cuando por fin este arma adquiere importancia y Walter la usa para acabar con una habitación entera de supremacistas blancos, habiéndola montado en una suerte de torreta de su propia construcción. Como el trabajo de los mejores magos, a los espectadores nos fue imposible adivinar que lo que habíamos visto no estaba pensado desde el principio. Y de hecho la solución resultó tan llamativa que incluso acabaron probándola (y dándole el aprobado) los 'Cazadores de mitos'.

