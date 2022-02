Clint Eastwood aconsejó a su hijo Scott que no repitiera en 'El escuadrón suicida'

Scott Eastwood apareció en el 'Escuadrón Suicida' original en 2016, y cuando el estudio le ofreció regresar para 'El escuadrón suicida' de James Gunn, decidió antes pedirle consejo a su padre, Clint Eastwood.

La versión de James Gunn de 'El escuadrón suicida' sirvió a la vez como secuela y reinicio del grupo de mercenarios, y salió tan bien que incluso ya ha dado lugar a un spin-off en televisión con 'El pacificador'.

Aunque se quiso contar con todos los miembros del reparto original, en algunos casos no fue posible por problemas de agenda o complicaciones al negociar los contratos de las estrellas. En el caso de Scott Eastwood, el actor no tenía muy claro la oferta del estudio para regresar a la secuela, a pesar que desde Warner Bros. le estaban ofreciendo un contrato para tres posibles películas.

"No querían pagarme casi nada por esas películas, y no tenían el guión de la otra... Así que no sabía donde me estaba metiendo", comentó Eastwood en una entrevista con Insider .

El actor no estaba demasiado seguro de las negociaciones, así que decidió pedir consejo a una de las leyendas de la industria que le quedaba más a mano: Clint Eastwood, su padre.

"Le dije...No quieren pagarme. Y él me dijo: Si sientes que de verdad te necesitan y que es un buen papel, hazlo. Si no, no lo hagas", explicó Eastwood."En ese momento no tenía la respuesta a esas preguntas. Y no iba a tener ninguna respuesta y me seguían presionando... Así que al final, no pasó".