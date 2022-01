'El escuadrón suicida': James Gunn prepara otra serie spin-off para HBO Max y adelanta que tendrá un tono diferente a 'El Pacificador'

Con 'El pacificador' a mitad de su recorrido en HBO Max y enamorando a buena parte del fandom con su cóctel de acción y comedia marca de la casa James Gunn, el máximo responsable de la serie protagonizada por John Cena ha anunciado —muy escuetamente, todo sea dicho— que ya se encuentra trabajando en un nuevo spinoff catódico de la fantástica 'El escuadrón suicida'.

"Estamos trabajando en otra cosa, otra serie de televisión que está conectada con ese universo". Con estas palabras, Gunn ha afirmado en una entrevista con el medio Deadline que su nuevo proyecto con HBO Max ya está en marcha; aunque todo apunta a que se encuentra en una fase de desarrollo muy temprana que no cuenta, tan siquiera, con luz verde para producir.

Ante la falta de detalles y la imposibilidad de dar más detalles, el director y guionista intentó estirar un poco más el chicle sugiriendo que el tono de esta nueva aproximación a los antihéroes de DC será diferente al visto en 'El Pacificador'.

"No puedo decir nada. Está conectado a este universo y no creo que vaya a ser el mismo género que 'El Pacificador'. No tendrá tanta comedia como 'El Pacificador', pero transcurrirá en el mismo universo".