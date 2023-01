Edward Norton descubre que Pocahontas es su duodécima bisabuela en medio de un programa de televisión

Edward Norton tuvo la oportunidad de verificar un viejo rumor familiar gracias a al programa 'Finding Your Roots'. El actor de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' confirmó que está relacionado con Pocahontas, la famosa mujer Powhatan del siglo XVII que se casó con el colono inglés John Rolfe en 1614 durante un episodio reciente del presentador Henry Louis Gates Jr.

En el programa, que también ha afirmado que Bill Maher y Bill O’Reilly son primos, y que Larry David y Bernie Sanders están relacionados, Norton explicó que pensaba que era una tradición familiar y Gates le respondió que era "absolutamente cierto" y contextualizó la afirmación:

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas! Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY

Los otros parientes lejanos de Norton también incluyen un soldado de la Guerra Civil que le escribió a Abraham Lincoln y un activista sindical del siglo XIX. También está relacionado con un tercer bisabuelo llamado John Winstead, de quien se informa que tuvo esclavos durante un censo de Carolina del Norte de 1850.

Norton actualmente interpreta al "genio" tecnológico multimillonario Miles Bron en 'Glass Onion' y algunos fans de la película han encontrado parecidos de alguna foto promocional con el plano del "invento" con la de la timadora Elizabeth Holmes, a lo que el actor ha confirmado en twitter, bromeando, diciendo que la foto que usaron de referencia era una muy parecida.

Well-spotted but our reference photo was actually this one:

😘 (took a lot of tries to get that weird ‘crossed eye while trying to project seriousness’ just right!) https://t.co/Q0otwAN0mT pic.twitter.com/8YhbDyGjEQ