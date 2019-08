'Érase una vez en... Hollywood': la hija y el protegido de Bruce Lee cargan contra el retrato que Tarantino ha hecho del mítico actor

La semana pasada pude ver 'Érase una vez en... Holywood' y, mientras llega mi crítica detallada sobre lo último de Quentin Tarantino, ya os puedo adelantar que estoy entusiasmado con ella y que me ha parecido una auténtica maravilla que se sitúa en lo más alto de la filmografía del autor de Knoxville. Una opinión muy distinta a la que parecen tener Shannon Lee y Dan Inosanto.

Porque la hija y el protegido de Bruce Lee no es que estén demasiado satisfechos con el retrato de la leyenda de las artes marciales que ha hecho el bueno de Quentin en su última película, y puede que no hayan terminado de comprender que, en efecto, el largometraje no deja de ser una suerte de sátira de la Meca del cine de finales de los 60 y sus peculiares habitantes.

Una incómoda caricatura

Comencemos echando un vistazo a las declaraciones que Shannon Lee ha concedido al medio The Wrap, en las que ataca duramente al personaje interpretado por Mike Moh, basado en su padre.

"Aparece como un imbécil arrogante y como un charlatán, y no como alguien que tuvo que luchar el triple de fuerte de lo que lo hizo cualquiera de esas personas para conseguir lo que era dado de forma natural a muchos otros... Aquí, él es el único con ego y es el que desafía a Brad Pitt. Él no era así. Fue muy incómodo sentarse en el cine y escuchar a la gente reírse de mi padre. [Tarantino] dirigió a Moh para que fuese una caricatura."

En efecto, Tarantino dirigió a Moh y construyó el personaje para que fuese una suerte de caricatura del Lee real; no hace falta más que ver la película para percibirlo. Pero aquí no quedó la cosa, y Shannon Lee continuó reivindicando la figura de su padre y su importancia en términos raciales.

"En lo que estoy interesada es en hacer crecer la consciencia sobre quién fue Bruce Lee como un ser humano y cómo vivió su vida. Todo eso se tiró por el váter en esta representación y convirtió a mi padre en ese saco de boxeo arrogante. Comprendo que quisieran convertir al personaje de Brad Pitt en ese super tío duro que puede dar una paliza a Bruce Lee. Pero no necesitan tratarle del mismo modo que el Hollywood blanco hizo cuando estaba vivo. No haber sido incluida de ningún modo, cuando sé que contactaron con otras personas pero no lo hicieron conmigo, me genera cierto nivel de enfado. Hay una parte de mí que dice que no merece mi tiempo y mi energía. Veamos cómo se encarga el universo de esto."

Para terminar, la hija del maestro ha puesto en duda que Tarantino sea un fan real de Bruce Lee.

"Siempre he sospechado que [Tarantino] es fan del género del kung-fu y fan de las cosas que patean culos de un modo guay y estilizado, lo que mi padre, desde luego, hizo. Pero, ¿conoce algo sobre Bruce Lee como ser humano?¿Está interesado en quién era Bruce Lee como ser humano? ¿Admira quién fue Bruce Lee como ser humano? No estoy segura de tener pruebas para poder afirmar que eso sea cierto."

Lee contra Ali

Más escuetas han sido las declaraciones de Dan Inosanto, compañero y protegido de Bruce Lee, con quien participó en producciones como 'El avispón verde' o 'Juego con la muerte'. Unas palabras que cobran un especial sentido cuando, según informa Variety, el artista marcial aún no ha visto 'Érase una vez en... Hollywood' y habla de oídas.

"Bruce Lee nunca hubiese dicho nada despectivo sobre Muhammad Ali porque veneraba el suelo por el que andaba Muhammad Ali. De hecho, estaba casi más interesado en el boxeo que en las artes marciales. Bruce Lee abrió el terreno para los asiáticos americanos. Irrumpir como un asiático era muy, muy difícil por aquél entonces. Allanó el camino para todas las estrellas de acción."

Para que podáis formar vuestra propia opinión al respecto, tocará esperar al próximo 15 de agosto, fecha en la que llegará a salas españolas 'Érase una vez en... Hollywood'.