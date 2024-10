La vida familiar de una actriz de 'Modern Family' era un auténtico infierno. Tanto que tuvieron que intervenir desde el set

Para los espectadores de la mítica sitcom, 'Modern Family' era como una segunda familia. A lo largo de 11 años las divertidas rencillas y aventuras de los Dunphy nos acompañaron. Para algunos de sus miembros del reparto este confort era real. Los niños prácticamente se criaron en el set, pero hay uno en concreto que casi que lo prefería a estar en casa.

Hablamos de Ariel Winter. La joven que interpretó a Alex en la serie tiene ahora 26 años, pero tenía 4 cuando entró en la industria por obligación de Crystal Workman, su madre. La mujer tenía un solo objetivo: hacer a su hija famosa, y cuando se unió al reparto de 'Modern Family' lo tenía en la palma de su mano.

La presión a la que Crystal sometía a su hija era extrema. A pesar de que solo tenía 12 años estaba obsesionada con cómo vestía y cómo tenía que comportarse. Obsesonada también con el dinero, Crystal incluso instaba a su hija a sexualizarse de cara a sus publicistas y agentes para que le pagaran más. "Si con esa edad me hubiesen propuesto una escena de desnudo, mi madre estaría de acuerdo al cien por cien", afirmó la propia Ariel años más tarde.

Cuando creció, sin embargo, el cuerpo de la adolescente dejó de gustarle. Según Winters desarrollaba pechos y caderas, su madre comenzó a darle una estricta dieta que la hacía pasar hambre todos los días. No contenta con ello, le hacía comentarios constantes como "estás gorda" o "pareces una puta".

Desde la serie estaban hartos de ella

Todo esto, por supuesto, no estaba pasando desapercibido en el set de 'Modern Family'. Fue Sharon Sacks, profesora de la niña en el set, la que al poco tiempo de que Winter empezase a trabajar con ellos viese que ahí había algo raro. Pero con el paso de las semanas era tan evidente que no hizo falta que dijera nada al resto del equipo.

Crystal estaba presente en el rodaje a todas horas y se decía que vigilaba a la niña "como un halcón". A veces incluso hacía comentarios en voz alta discriminatorios, cosas como que no le gustaban sus orejas o como le quedaba tal ropa. Sus compañeros de reparto se convirtieron en sus aliados, y conocedores de la estricta dieta, desde el equipo iniciaron un protocolo para darle más comida a espaldas de su madre.

Para 2012 la cosa era tan grave que llegó el momento de tomar medidas serias. Fue Sacks la que llamó a servicios sociales y tras ver su caso, Ariel se independizaría de su madre y empezaría a vivir con su hermana mayor, quien ya llevaba muchos años siendo independiente por el mismo caso. Al poco tiempo, se prohibió la entrada de la mujer al set de rodaje.

Obligada a madurar antes de tiempo, Ariel ha comunicado su trauma con los años de forma estoica. Lo peor es que no ha acabado del todo, Crystal se ha ganado cierta fama con los medios, y en 2017 declaró públicamente que quería una reconciliación. No solo no pidió perdón, sino que aprovechó para criticar la imagen pública de su hija en redes, diciendo que "desearía que tuviera más clase": "Ariel está desesperada por atención. Siento que es una llamada de auxilio de mi hija".

En Espinof | Hace 14 años se planteó una adaptación de 'Aquí no hay quien viva' por una famosa actriz de 'Modern Family' y el productor de 'The Office', pero se acabó descartando

En Espinof | Matt LeBlanc rechazó uno de los papeles principales de 'Modern Family'. Creyó que "no era el actor adecuado" y resultó que tenía razón