"Fue difícil no tener la boquilla en Cruella". Emma Stone se pronuncia sobre la prohibición antitabaco de Disney

Hace eones —concretamente en el verano del año 2007— Walt Disney Co. se convirtió en la primera major hollywoodiense en prohibir la aparición de personajes fumando en sus producciones; una medida que se extendió en 2015 a sus propiedades de Lucasfilm, Marvel y Pixar, y que ha afectado a la traslación a imagen real de una de las villanas más carismáticas de la compañía: la mismísima Cruella de Vil.

Es complicado pensar en la antagonista de la entrañable '101 dálmatas' sin su inseparable boquilla para cigarrillos en la mano; pero las limitaciones family friendly marca de la casa Disney han dejado a Emma Stone con las ganas de interpretar a la infame modista en 'Cruella' explotando uno de sus signos distintivos del filme animado original.

La actriz, durante una entrevista reciente con The New York Times, ha hablado sobre el tema, y sobre la nueva realidad no fumadora de Cruella de Vil.

"No está permitido en 2021. No se nos permite fumar en pantalla en una película de Disney. Fue difícil no tener la boquilla... Estaba muy ilusionada por que me rodease esa gran nube de humo verde, pero no fue posible. No quiero fomentar el tabaquismo, pero tampoco tengo intención de promover despellejar cachorritos".

Con o sin protagonista fumadora, 'Cruella' ha arrancado su periplo simultáneo en salas de cine y Disney+ con bastante buen pie; convirtiéndose en el segundo largometraje más visto del fin de semana en Estados Unidos, con una nada desdeñable suma de 26,5 millones de dólares en taquilla; montante al que sumar otros 16 millones estimados de su estreno en países de Europa y Oriente Medio.