Ha muerto a los 39 años Nelsan Ellis, Lafayette en 'True Blood'

Siempre es una tragedia que alguien pierda la vida, pero la cosa es aún peor cuando se trata de una persona aún joven. Ahora nos enteramos de que Nelsan Ellis, al que muchos recordarán por haber dado vida a Lafayette durante las siete temporadas de 'True Blood', ha muerto a los 39 años de edad. Una complicación con un fallo cardíaco nos ha dejado sin el inolvidable cocinero del Merlotte's.

Ellis comenzó su carrera a principios del siglo XXI, logrando sus primeros papeles relevantes en 2005, año en el que participó en el telefilm 'Warm Springs' y se convirtió en uno de los integrantes fijos del reparto de 'The Inside', un drama criminal televisivo de corta vida en el que también participaron Rachel Nichols y Adam Baldwin, el mítico Jayne Cobb de 'Firefly'.

Ellis alternó posteriormente apariciones episódicas en series como 'Veronica Mars' o 'Sin rastro' ('Without a Trace') con pequeñas apariciones en la gran pantalla en títulos como 'El solista' ('The Soloist') antes de ser fichado por Alan Ball y HBO para 'True Blood'. En paralelo a la serie liderada por Anna Paquin le pudimos ver en películas como 'Criadas y señoras' ('The Help'), 'El mayordomo' ('The Butler'), donde vio vida a Martin Luther King JR., o 'I Feel Good: La historia de James Brown' ('Get on Up').

Este mismo 2017 participó en un buen puñado de episodios de 'Elementary', la serie sobre Sherlock Holmes protagonizada por Jonny Lee Miller, también acompañó a Melanie Lynskey al frente de la comedia indie 'Little Boxes' y el próximo 8 de septiembre estrenará en Estados Unidos 'True to the Game', adaptación de la novela homónima de Teri Woods en cuyo reparto también figuran Erica Peeples y Vivica A. Fox. Será la última película de Ellis, cuya muerte ya está siendo llorada por varios de sus compañeros de Hollywood:

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul .@OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz — Anna Paquin (@AnnaPaquin) July 8, 2017

My heart is broken today over the loss of @OfficialNelsan I was in complete awe of your talent and so honored to have known your kindness. — Anna Camp (@TheRealAnnaCamp) July 8, 2017

Just got word that we lost @OfficialNelsan. My heart breaks for his kids and family.… https://t.co/py3BxSkgWf — octavia spencer (@octaviaspencer) July 8, 2017

When a beautiful artist dies God let's them paint the sky. Look 2 the stars @OfficialNelsan will always shine. #RIPNelsanEllis pic.twitter.com/Nl4z3i8PPx — Orlando Jones (@TheOrlandoJones) July 8, 2017

Celebrating my brother @OfficialNelsan. 4Eva linked like Bobby Byrd and JB. We love u. We miss u. RIP. https://t.co/ksDIiMGBOZ pic.twitter.com/2HnFEKBBjh — Chadwick Boseman (@chadwickboseman) July 8, 2017

Descanse en paz.