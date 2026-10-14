Joe Manganiello rompe el silencio sobre el ninguneo a su villano en el DCEU de Zack Snyder: "No pararon de lloverme falsas promesas"

Entre los más y los menos que tuvo el difunto DC Extended Universe, capitaneado por Zack Snyder y que pasó a mejor vida el pasado 2023 de la mano de 'Aquaman y el reino perdido', una de las muchas espinitas clavadas para su devoto fandom fue el no poder haber visto en condiciones a uno de los grandes villanos del Cruzado Enmascarado de Gotham: el temible asesino conocido como Deathstroke.

Promesas incumplidas

Pero no solo los aficionados padecieron los efectos del ninguneo al que fue sometido el personaje. Joe Manganiello, el actor que se encargó de dar vida a Slade Wilson en la escena poscréditos de la infame 'Liga de la Justicia' que terminó firmando Joss Whedon, ha confesado en una conversación con Rich Roll que lo que ocurrió con su Deathstroke no fue, ni mucho menos, plato de buen gusto.

El declive, según ha explicado el intérprete, llegó junto a la cancelación del largometraje de Batman que debía haber dirigido Ben Affleck y en el que Wilson iba a ser el principal antagonista. Tras ello, los rumores sobre su regreso estuvieron a la orden del día para no dar frutos ni una sola vez.

Batman se canceló y yo nunca… Bueno, pude volver a interpretar al personaje durante unos dos minutos en el rodaje adicional… y durante los seis años siguientes no pararon de lloverme proyectos y llamadas a mi agente, una tras otra, diciendo: “Ah, sí, van a usar tu personaje en esto. Vas a salir en esto”.

"Vas a ser el villano en Aquaman 2. Vas a salir en Escuadrón Suicida 2 con este director. No, con este otro. No, tú contra Will Smith. Ah, va a ser una película independiente".

Manganiello, por supuesto, se sintió muy agradecido por haber conseguido el rol en su momento, pero todo lo ocurrido a posteriori ha dejado un poso bastante amargo en el paladar.

¿Tengo suerte o mala suerte? Tengo suerte de haber conseguido ese papel, pero en aquel momento me sentí con mala suerte porque me dieron ese proyecto que luego se canceló y se esfumó.

Afortunadamente, a Manganiello no le falta el trabajo, incluyendo en franquicias de la talla de 'One Piece', la adaptación en acción real del mítico manganime producida por Netflix en la que aparecerá en la próxima temporada como Sir Crocodile —Mr. 0—. A falta de pan...

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