Por qué Ben Affleck quería que Batman se enfrentara a Deathstroke en la película del Universo DC que ya nunca será

Ben Affleck es el único actor de la historia del cine en interpretar a Batman sin tener una película solo para él. Sí, ha servido como comparsa para Superman, Flash, Joker y el resto de la Liga de la Justicia, pero su cinta en solitario siempre se ha resistido. Ahora, con el Universo Extendido DC roto por completo y Affleck teniendo muy claro que jamás se cumplirán sus deseos superheroicos es cuando podemos entender qué es lo que quería haber hecho y, sobre todo, por qué eligió a un villano muy particular como su antagonista: Deathstroke.

Muerte tras muerte

Originalmente era el propio Affleck el que iba a dirigir su propia película, pero acabó echándose atrás y le entregó en bandeja a DC la posibilidad de hacer 'The Batman', protagonizada por Robert Pattinson. Fue entonces cuando el actor habló un poco sobre la versión del superhéroe que le hubiera gustado hacer y que hubiera tenido como villano a Deathstroke.

Tras presentarle en Instagram y en la postcréditos de 'La liga de la justicia de Zack Snyder' con la cara de Joe Manganiello, era obvio quién se iba a enfrentar a Batman si todo hubiera sido su curso natural. El motivo, según afirmó Ben Affleck en el evento de Zack Snyder 'Full Circle', es que solo hay dos posibilidades a la hora de hacer una película del Cruzado Enmascarado: "O tienes un villano enorme tan formidable que no puedes imaginar cómo tu protagonista va a ser capaz de vencerle o tienes uno de esos grupos grandes donde hay todo tipo de personajes diferentes".

Así que estaba intentando tratando de centrarme en ese personaje en profundidad y detalles para hacerle parecer tan impresionante como sentía que tenía la oportunidad de hacerle. Ese es el único detalle que tengo para ti.

No es la única vez que Affleck ha hablado sobre Deathstroke. En su día dijo a Collider que "Es un gran villano. Tengo la intuición de que encajaría bien con él. Soy un gran admirador del personaje también, especialmente de lo que hicieron con él en los Nuevos 52, y creo que podría funcionar". Fue el propio Manganiello quien habló sobre lo que pudo ser y no fue en la Justice Con de 2021: Slade Wilson habría asesinado una a una a personas muy cercanas a Bruce Wayne porque le culparía de la muerte de su hijo. Puede que haya un futuro para Deathstroke bajo la batuta de James Gunn, pero será ya sin Ben Affleck. Quizá en un universo alternativo de 'The Flash'...

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia