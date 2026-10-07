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"Voy a morir esta noche": Joe Manganiello cuenta el problema de salud que casi le cuesta la vida

El actor de 'True Blood' recuerda su dramática hospitalización y cómo una operación de diez horas le salvó la vida.

Joe Manganiello en 'Nonnas'
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Víctor Mopez

Editor
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Víctor Mopez

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Periodista e historiador de formación y cinéfilo por vocación. Mi relación con el cine empezó muy pronto, entre visitas al videoclub y cintas VHS con las que fui descubriendo los grandes clásicos de Disney. Desde entonces, sigo convencido de que el Séptimo Arte no solo entretiene: también tiene la capacidad de emocionarnos, hacernos pensar y cambiar nuestra forma de mirar el mundo.

El cine español ocupa un lugar especial entre mis preferencias y las historias LGTBIQ+ son una de mis grandes debilidades, aunque nunca le hago ascos a un buen viaje por cualquier género: terror, comedia romántica, drama de los que exigen pañuelo, musicales, animación o superhéroes. Si hay una película que podría ver una y otra vez, esa es 'Titanic'.

Pero, si hay un formato que realmente me tiene enganchado, es el de las series. Puedo pasar horas hablando de ellas y, probablemente, tenga alguna respuesta para casi cualquier pregunta que se te ocurra. Y sí, "se estaban tomando un descanso".

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Una noche de dolor extremo, sangrado y miedo a no volver a ver el amanecer. Joe Manganiello ha decidido recuperar en sus memorias uno de los episodios más dramáticos de su vida, cuando una misteriosa enfermedad le llevó al hospital y terminó colocándolo al borde de la muerte.

El actor de 'True Blood' relata en 'Bloodlines' cómo pasó varias semanas ingresado sin que los médicos consiguieran encontrar inicialmente una explicación para los intensos dolores y las hemorragias que sufría. Todo cambió durante una noche que él mismo bautiza como "la noche en el infierno".

"Me di cuenta de que probablemente no viviría para ver salir el sol de nuevo", escribe Manganiello en un adelanto de sus memorias publicado por People.

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La situación llegó a un punto límite cuando el actor sintió una fuerte inflamación en el abdomen. Convencido de que podía comenzar a desangrarse, intentó levantarse de la cama y llegar al baño mientras arrastraba consigo el soporte del suero.

En ese momento, su entonces esposa, Sofía Vergara, se encontraba durmiendo en una camilla próxima. Manganiello intentó no despertarla mientras lidiaba con el intenso dolor y con un episodio que recuerda con especial angustia.

Poco después, frente al espejo del baño, la imagen que vio terminó de hacerle comprender la gravedad de su estado. "Estaba extremadamente demacrado y mi piel era translúcida, como papel de periódico fino", relata.

Sofía Vergara y Joe Manganiello Sofía Vergara y Joe Manganiello

Fue entonces cuando apareció el pensamiento que da una de las frases más estremecedoras de su relato: "Esto es todo. No me queda nada. No aguantaré otro día. Voy a morir esta noche".

Sin embargo, la verdadera dimensión del problema todavía estaba por descubrirse.

Diez horas de operación

A la mañana siguiente, los médicos comprobaron que el estado de Manganiello había empeorado y decidieron someterlo a una cirugía de emergencia. Hasta ese momento, ni las pruebas realizadas ni las resonancias magnéticas habían logrado explicar qué estaba provocando el dolor y las hemorragias.

La intervención permitió encontrar finalmente la causa. Según cuenta el propio actor, su intestino "se había convertido en pus y estaba a punto de estallar". "Si no me hubieran abierto aquella mañana, se habría roto y habría muerto inmediatamente de sepsis", asegura.

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La intervención duró diez horas y obligó a los médicos a extirparle todo el intestino grueso. También tuvieron que realizar una abertura en su abdomen para desviar el intestino delgado, por lo que el intérprete tuvo que utilizar una bolsa de ostomía durante un periodo que, en aquel momento, podía ser indefinido.

El equipo médico consultó además con Sofía Vergara antes de tomar la decisión definitiva mientras Manganiello permanecía bajo los efectos de la anestesia. Según explica el actor, ella autorizó una intervención que califica de "brutal pero salvadora".

Cuando despertó, Vergara estaba a los pies de su cama y le comunicó que la cirugía había conseguido salvarle la vida, aunque tendría que afrontar las consecuencias del procedimiento.

Manganiello reconoce que experimentó sentimientos contradictorios. Por un lado, sabía que había conseguido "burlar a la muerte". Por otro, apareció el temor de que aquella experiencia hubiera puesto punto final a la vida que había construido hasta entonces.

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