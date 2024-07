Muere el icónico Bob Newhart. La leyenda de la comedia estadounidense tenía 94 años

Hollywood y la industria de la televisión se viste de luto ante la noticia de la muerte, a los 94 años de edad, de toda una leyenda de la comedia: Bob Newhart ha fallecido tras una racha de enfermedades breves.

Nacido en 1929, Bob Newhart comenzó su carrera cómo cómico en clubs nocturnos antes de alcanzar su fama gracias a grabar dos álbumes de comedia. 'The Button-Down Mind of Bob Newhart' arrasó en las listas de ventas y en sus categorías correspondientes de los premios Grammy. Fue, junto a Bill Cosby y Allan Sherman, uno de los responsables de esa edad de oro de los discos de comedia.

Este éxito le granjeó su propio programa de variedades en NBC, 'The Bob Newhart Show', que fue cancelada tras una única temporada en 1962. Si bien fue un intento fallido de hacerse una carrera en televisión, no fue un punto y final. El cómico fue copresentador de 'The Entertainers' y aparecía habitualmente en otros programas como 'The Dean Martin Show' o 'The Ed Sullivan Show' entre muchos otros.

Marca Newhart

Ya entre los años 70 y 80 del siglo XX se consagraría para varias generaciones al encadenar dos grandes sitcom que llevaban su nombre. La primera, 'The Bob Newhart Show', se emitió entre 1972 y 1978, con el cómico encarnando a un psicólogo; la segunda, 'Newhart' (1982-1990), seguía a un escritor de libros de viaje y de tutoriales. Una serie cuyo final es considerado uno de los mejores de la historia de la televisión.

Tras 'Newhart' llegaría 'Bob' en la que interpretaba a un guionista de cómics algo amargado. Una apuesta alejada de la personalidad habitual de sus personajes que no logró captar al público y fue cancelada. Si bien no le faltó el trabajo, los 90 y 2000 fueron más tranquilos para el cómico, destacando papeles en películas como 'In & Out (Dentro o fuera)' o 'Elf'.

Otros papeles, pequeños pero notables, que tuvo en sus últimos años fue el del noviete de Sophie en 'Mujeres desesperadas' y como el Profesor Proton en 'The Big Bang Theory'.

Descanse en paz.

