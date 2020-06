Muere Rosa María Sardá a los 78 años: adiós a una de las actrices más importantes del cine español

Rosa María Sardá ha muerto a los 78 años de edad -hubiese cumplido 79 el próximo 30 de julio- en la ciudad de Barcelona según ha confirmado la Academia de Cine a través de su cuenta oficial de twitter. La propia actriz desveló hace tiempo que padecía un cáncer y finalmente no ha conseguido derrotarlo.

La carrera interpretativa de Sardá se inició en el teatro, primero de forma aficionada para en 1962 dar el salto al mundo profesional. No tardó mucho en trabajar también en la televisión, postergando su debut en la gran pantalla hasta el estreno de 'El vicario de Odot' en 1981.

Su carrera en el cine cogió impulso a finales de los 80 tras su participación en 'Moros y cristianos', formando después parte del reparto de títulos tan emblemáticos del cine español como 'Airbag', 'La niña de tus ojos', 'Todo sobre mi madre' o 'Te doy mis ojos'. Además, pudimos verla en series como 'Petra Delicado' o 'Abuela de verano', donde era la gran protagonista de la función.

Fue nominada en tres ocasiones al Goya, ganándolo en 1994 por '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' y 2002 por 'Sin vergüenza'. Además, ejerció como presentadora de los premios más importantes del cine español en 1993, 1998 y 2001.

Descanse en paz.

Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara.



No se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos.



Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era.



Descanse en paz, Rosa María Sardà.