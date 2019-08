Nadie puede perder: así es como las exigencias de las estrellas de la saga 'Fast & Furious' complican las peleas

La saga 'Fast & Furious' siempre ha derrochado testosterona. Las exhibiciones físicas por parte de sus protagonistas estaban a la orden del día y ha llegado un punto en el que todos ellos han optado por realizar unas peculiares exigencias contractuales para no parecer más débiles que el resto según ha desvelado un artículo del The New Street Journal.

Centrémonos primero en Jason Statham y Dwayne Johnson, los grandes protagonistas de 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'. El primero llegó a un acuerdo con Universal para limitar hasta qué punto le pueden golpear en pantalla, llegando a visitar la sala de montaje para poder valorar de forma más concreta todas sus escenas de pelea.

Por su parte, Johnson "negocia" previamente con productores, montadores y los coodinadores de las escenas de acción para repartir tanto como le dan a él. Tiene cierto sentido buscar un equilibrio para no transmitir la sensación de ser inferior a los demás y además él tiene buen olfato para esto, no por nada fue una de las mayores estrellas de la historia de la lucha libre, aunque aquí sigue sonando raro.

Por su parte, Vin Diesel tiene en su hermana a su mejor aliada. Su objetivo principal es asegurarse de que no recibe más golpes de los queda, una "problemática" que llevó al actor a plantear una curiosa solución durante el rodaje de 'Fast & Furious 7': establecer un sistema de puntos en el que cada puñetazo, patada o similar tiene una puntuación. No duró mucho porque el resto lo consideraba demasiado complicado.

De hecho, la mejor solución cuando tienen que enfrentarse entre sí es que haya algo que les interrumpa, como cuando Johnson se veía obligado a "huir" de su pelea con Statham en 'Fast & Furious 7' para salvar a su compañera de la explosión provocada por su rival. Y así muchas más a lo largo de la saga. Eso sí, con sus compañeras de reparto parece que no hay tanto problema cuanto toca que se den de leches entre ellas.

