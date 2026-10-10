"No creo que sepas actuar y no te quiero en mi película". Keira Knightley recuerda el momento más humillante de su carrera

Keira Knightley es una actriz que nunca ha tenido en contar su opinión real sobre diversos temas, desde el hecho de necesitar terapia durante años tras las críticas recibidas por su trabajo en 'Piratas del Caribe' o de la pésima imagen que tenía el público de ella durante los primeros años de su carrera.

Lo cierto es que esa imagen no corría únicamente en el imaginario del público, pues los directores también desconfiaban de su talento. Ella misma recuerda en W Magazine el momento más humillante de su carrera cuando aspiraba a conseguir un papel en 'The Jacket', el thriller de 2005 protagonizado por Adrien Brody.

Sinceridad brutal

Keira Knightley en 'The Jacket'

Ella ya no era precisamente una desconocida por aquel entonces, pues ya se habían estrenado tanto 'Quiero ser como Beckham' como 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', pero el director John Maybury tenía muchos prejuicios: " Me dijo sin rodeos: No creo que sepas actuar y no te quiero en mi película".

Sin embargo, Knightley no desistió y acabó consiguiendo el papel de Jackie Price. Lo curioso es que en cierta medida agradeció esa sinceridad tan brutal por parte de Maybury: "Ya era muy consciente de que eso era lo que sentía todo el mundo. Creo que, si se es sincero al respecto, entonces podemos tener una conversación y yo puedo hacer algo al respecto. Pero si no se dice nada, tú te irás con la misma opinión y yo me iré sintiéndome una mierda".

Lo curioso es que ese mal trago acabó jugando especialmente a su favor, pues el director Joe Wright tampoco tenía nada claro que Knightley fuese la adecuada para liderar la adaptación que preparaba de 'Orgullo y prejuicio', siendo entonces cuando Maybury intervino en su favor: "Curiosamente, él tenía las mismas reservas sobre ella que yo tenía al principio. Le dije, de director a director, que estaría loco si no la contrataba".

Al final hubo final feliz para Knightley, quien además volvió trabajar tanto con Maybury, en 'En el límite del amor', como con Wright, en 'Expiación' y en 'Ana Karenina'. Además, la actriz logró la primera de sus dos nominaciones al Óscar por su colaboración con este último en 'Orgullo y prejuicio'.

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