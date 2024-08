"Fue traumático". Keira Knightley explicó las duras consecuencias que tuvo para ella rodar 'Piratas del Caribe'

A Keira Knightley le ha pasado como sucedió con actrices como Natalie Portman o Scarlett Johansson: al ponerlas desde sus inicios con parejas cinematográficas mucho mayores que ellas, no éramos conscientes de cómo de jóvenes eran en sus primeros papeles. La actriz ya contó hace tiempo que su experiencia rodando la primera de 'Piratas del Caribe' fue bastante "traumática".

"Me llevó muchos años de terapia entenderlo"

Allá por 2003, cuando se estrenó: 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', Johnny Depp tenía 40 años y Orlando Bloom 26, mientras que Keira Knightley acababa de cumplir los 18. Teniendo esto en cuenta, es normal que la actriz no viviera ese salto a la fama de la misma forma que sus compañeros.

Según relató durante la promoción de su película 'Colette', Knightley no estaba preparada para el nivel de exposición que supuso para ella esta primera aventura de Jack Sparrow:

"Fue horrible. No soy una persona extrovertida, así que ese nivel de escrutinio y de fama me resultaron muy duros. Fue a una edad en la que todavía estás madurando y necesitas cometer errores. Es una edad delicada, sobre todo para las mujeres. En cierto modo, sigues siendo una niña. Fue traumático, pero marcó el resto de mi carrera".

Pese a que no lo pasó bien durante esta etapa, la película no fue el desastre que ella pensó que sería en taquilla (recaudó más de 654 millones en todo el mundo), y reconoce que no se arrepiente de haberla hecho porque no estaría donde está de no haber tenido el impulso que le dio Elizabeth Swann:

"Echando la vista atrás, ¿haría algo diferente? No, no lo haría porque ahora soy increíblemente afortunada, y mi carrera está en un punto que disfruto mucho, con un nivel de fama mucho menos intenso. Ahora puedo lidiar con ello y es genial. Pero en ese momento no lo fue, y me llevó muchos años de terapia entenderlo".

