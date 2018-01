Keira Knightley: "No hago películas ambientadas en la actualidad porque casi siempre violan a los personajes femeninos"

Hoy se inicia una nueva edición del Festival de Sundance y entre los títulos más potentes de su programación se encuentra 'Colette', protagonizada por Keira Knightley. La estrella británica vuelve así al cine de época, donde ha destacado con películas como 'Orgullo y prejuicio', 'La duquesa', 'Anna Karenina' o la saga de 'Piratas del Caribe'.

Knightley tiene una amplia filmografía para alguien de sólo 32 años, y podría decirse que ha hecho de todo, aunque parece claro que le interesan más las historias del pasado que las ambientadas en el presente. Ahora, en un reportaje de Variety, la actriz ha confesado que se siente más cómoda e inspirada interpretando dramas de época porque en los guiones modernos "casi siempre se violan a los personajes femeninos" o sólo puede ser "la cariñosa novia o la esposa". A continuación puedes leer sus palabras:

"Con el ascenso de Netflix y Amazon, estamos viendo en los servicios de streaming algunos personajes femeninos e historias femeninas fuertes. No sé si hay tanto en el cine. Realmente no hago películas ambientadas en la actualidad porque casi siempre violan a los personajes femeninos."

"Siempre encuentro algo de mal gusto en el modo en el que las mujeres son retratadas, mientras que siempre he hallado muy inspiradores los personajes que me han ofrecido en piezas de época. Ha habido alguna mejora. De repente me envían guiones con mujeres actuales que no son violadas en las primeras cinco páginas y que no están ahí simplemente para ser la cariñosa novia o la esposa."