Las nominaciones a los premios BAFTA 2018 vuelven a ignorar a las directoras por quinto año consecutivo

Parece hecho a propósito para generar polémica. Después del controvertido comentario de Natalie Portman sobre la falta de mujeres en las nominaciones a mejor dirección de los Globos de Oro, hoy se han anunciado las nominaciones cinematográficas a los BAFTA y, por quinto año consecutivo, los premios británicos han ignorado a las directoras.

La última realizadora nominada a un BAFTA fue Kathryn Bigelow, por 'Zero Dark Thirty'; este año estrenó 'Detroit', pero la Academia de cine británico no ha considerado que merezca estar entre los cinco trabajos de dirección más destacados del año. Tampoco la puesta en escena de Greta Gerwig en 'Lady Bird', la de Sofia Coppola en 'La seducción' ('The Beguiled') o la de Patty Jenkins en 'Wonder Woman', entre otras.

Curiosamente, 'La forma del agua' ('The Shape of Water') es la película que suma más nominaciones, igual que pasó en los Globos de Oro (finalmente ganó dos estatuillas); ahora opta a 12 premios BAFTA. Los otros títulos con más candidaturas son 'El instante más oscuro' ('Darkest Hour') y 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'), ambas con 9 posibles galardones.

A continuación puedes consultar la lista completa de nominados a la 71ª edición de los premios BAFTA cinematográficos:

MEJOR PELÍCULA:

Call Me By Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA:

El instante más oscuro

La muerte de Stalin

Tierra de Dios

Lady Macbeth

Paddington 2

Tres anuncios en las afueras

MEJOR DIRECCIÓN:

Denis Villeneuve, por Blade Runner 2049

Luca Guadagnino, por Call By Your Name

Christopher Nolan, por Dunkerque

Guillermo del Toro, por La forma del agua

Martin McDonagh por Tres anuncios en las afueras

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

Annette Benning, por Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie, por Yo, Tonya

Sally Hawkins, por La forma del agua

Saoirse Ronan, por Lady Bird

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

Daniel Day-Lewis por El hilo invisible (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya por Déjame salir (Get Out)

Gary Oldman por El instante más oscuro

Jamie Bell por Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

Timothée Chalamet por Call Me By Your Name

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Allison Janney por Yo, Tonya

Kristen Scott Thomas por El instante más oscuro

Laurie Metcalf por Lady Bird

Lesley Manville por El hilo invisible (Phantom Thread)

Octavia Spencer por La forma del agua

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo

Hugh Grant, por Paddington 2

Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras

Willem Dafoe, por The Florida Project

Woody Harrelson, por Tres anuncios en las afueras

MEJOR GUIÓN ORIGINAL:

Jordan Peele, por Déjame salir (Get Out)

Steven Rogers, por Yo, Tonya

Greta Gerwig, por Lady Bird

Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, por La forma del agua

Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras

MEJOR GUIÓN ADAPTADO:

James Ivory, por Call Me By Your Name

Armando Iannucci, Ian Martin & David Schneider, por La muerte de Stalin

Matt Greenhalgh, por Las estrellas de cine no mueren en Liverpool

Aaron Sorkin, por Molly’s Game

Simon Farnaby y Paul King, por Paddington 2

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Benjamin Wallfisch y Hans Zimmer, por Blade Runner 2049

Dario Marianelli, por El instante más oscuro

Hans Zimmer, por Dunkerque

Jonny Greenwood, por El hilo invisible

Alexandre Desplat, por La forma del agua

MEJOR FOTOGRAFÍA:

Roger Deakins, por Blade Runner 2049

Bruno Delbonnel, por El instante más oscuro

Hoyte van Hoytema, por Dunkerque

Dan Laustsen, por La forma del agua

Ben Davis, por Tres anuncios en las afueras

MEJOR MONTAJE:

Jonathan Amos y Paul Machliss, por Baby Driver

Joe Walker, por Blade Runner 2049

Lee Smith, por Dunkerque

Sidney Wolinsky, por La forma del agua

Jon Gregory, por Tres anuncios en las afueras

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

La bella y la bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Dunkerque

La forma del agua

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

La bella y la bestia

El instante más oscuro

Yo, Tonya

El hilo invisible (Phantom Thread)

La forma del agua

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Yo, Tonya

La reina Victoria y Abdul

Wonder

MEJOR SONIDO:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

MEJORES EFECTOS VISUALES:

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

La guerra del planeta de los simios

ESTRELLA REVELACIÓN:

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O’Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA:

Elle

Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya

La doncella

Sin amor

El viajante

MEJOR DOCUMENTAL:

City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icarus

Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca

Jane

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

Coco

Loving Vincent

La vida de Calabacín

La ceremonia de entrega de los Bafta tendrá lugar en Londres el próximo 18 de febrero con Joanna Lumley tomando el relevo de Stephen Fry, que deja el puesto después de presentar 12 galas.