Guillermo del Toro afirma que 'La forma del agua' es su mejor película

Guillermo del Toro anunció con entusiasmo que iba a dirigir la secuela de 'Pacific Rim' pero cuando Legendary quiso poner en marcha la producción, tomó una difícil decisión: ceder el proyecto a otro director. Lo hizo porque en lugar de un blockbuster prefirió rodar lo que él llamaba "una pequeña película", un drama romántico y fantástico titulado 'La forma del agua' ('The Shape of Water').

Lo que en su momento pudo parecer un error, o un gesto pretencioso del autor mexicano, ha resultado ser uno de los mayores aciertos de su carrera. Independientemente de cómo salga 'Pacific Rim: Insurrección' ('Pacific Rim: Uprising). Y es que 'La forma del agua' está siendo una de las películas más aclamadas de 2017, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y suena con fuerza para los Óscar. Hablando con Collider, Del Toro confiesa que se siente muy orgulloso y cree que es su mejor película:

"No puede ser más personal que con 'La forma del agua'. No puedo estar más orgulloso. Es mi película favorita de las que he hecho. Simplemente estar en la conversación es realmente genial. Trabajas muy duro para lanzar la película y que sea vista, y la película conecta, hermosamente, con el público. Tiene un corazón enorme. La he visto 190 millones de veces y todavía lloro en tres o cuatro momentos de la película. Es incluso más que eso. Hay una o dos escenas que no puedo ni siquiera describir sin emocionarme. Es una película muy personal. La amo. La defino como 'un cuento de hadas para tiempos difíciles' porque es un bálsamo contra el mundo, donde nos levantamos cada mañana con peores noticias."

Del Toro explica por qué ha decidido tomarse un "año sabático"

El cineasta sorprendió a la prensa, y a sus fans, al anunciar recientemente que se retira durante un año. A priori puede verse como una mala noticia pero hablamos de un realizador que no necesita estrenar una película cada año, o cada dos años; no es Woody Allen o Ridley Scott. Y en todo caso aclara que sólo va a dejar de dirigir: "Estoy produciendo, produciendo, produciendo. No tengo mucho tiempo libre pero tengo mucho más tiempo libre que si estuviera produciendo, produciendo y dirigiendo".

En la misma entrevista con Collider explica por qué tomó esta decisión y vuelve a dejar claro el entusiasmo que siente por su último trabajo, además de aclarar cuáles son sus otras dos películas favoritas de toda su filmografía:

"Sentí que 'La forma del agua' necesitaba unos buenos seis meses de total atención, para encontrar un público y disfrutarlo, como ser humano que hizo algo de lo que está orgulloso y feliz. Me ocurrió en el pasado. En 2001, con 'El espinazo del diablo', que es mi segunda película favorita de todas las que he hecho. 'La forma del agua' es la primera, luego 'El espinazo del diablo' y después 'El laberinto del fauno'. Durante la promoción de 'El espinazo del diablo' yo estaba ocupado con la post-producción de 'Blade 2', y no debió ocurrir de ese modo. Estaba muy orgulloso de esa película y no lo disfruté, no maximicé mi tiempo con ella. Las películas son como niños. Crecen y te abandonan, y no vuelven a casa. Van a la universidad y no te llaman. Así que quise viajar con 'La forma del agua'."

Y sí, tiene entre manos el remake de 'Viaje alucinante'

Antes de anunciar que se tomaba un "año sabático", Del Toro sonó para dirigir la nueva versión de 'Viaje alucinante' ('Fantastic Voyage', 1966) que prepara 20th Century Fox con James Cameron como productor. Del Toro confirma que está vinculado al proyecto pero no hay conflicto de fechas porque han pospuesto la pre-producción y, al parecer, el plan es que se ocupe de la dirección en el otoño de 2018. Sus palabras:

"Anuncié el año sabático en septiembre, y si todo va bien, [Fantastic Voyage] arrancará el próximo septiembre. Empezaremos a trabajar otra vez. Ya la hemos retrasado. Es una película muy difícil, técnicamente, y necesitaba resolver un montón de cosas. Nunca sé si va a pasar algo o no. He aprendido eso, en 25 años. Pero todavía estamos trabajando en ella."

'La forma del agua' se estrena el 8 de diciembre en Estados Unidos. Lamentablemente, en España tenemos que esperar hasta el 26 de enero para poder verla...