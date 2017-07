El fantástico tráiler de 'The Shape of Water' presenta el nuevo cuento de hadas de Guillermo del Toro

Se anuncian muchos proyectos a los que está asociado el nombre de Guillermo del Toro como director, pero luego la mayoría no acaban baciéndose o es otro realizador el que finalmente se ocupa de ellos. Por ello -y también por su innegable talento-, el hecho de que vaya a estrenar una película es todo un acontecimiento. La siguiente será 'The Shape of Water', un cruce entre cine fantástico y de aventuras de la que al fin podemos ver un tráiler que nos trae a la cabeza la magistral 'El laberinto del fauno'.

'The Shape of Water' es un cuento de hadas cuya acción transcurre durante la guerra fría. En concreto, viajaremos a 1963 para seguir a Elisa, una mujer muda que trabaja en un laboratorio oculto del gobierno y que sufre los efectos de una vida marcada por el aislamiento. No obstante, su vida cambia para siempre cuando ella y una compañera de trabajo descubren un experimento secreto. Elisa no tardará en implicarse personalmente y las cosas se complicarán...

Del Toro ha confiado para la ocasión en un reparto plagado de rostros que resultarán conocidos para el gran público sin que ninguno de ellos sea una gran estrella. La gran protagonista de la función es Sally Hawkins, que hace unos amos fue aspirante al Oscar por su trabajo en 'Blue Jasmine', Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y Doug Jones, uno de los actores fetiches de Del Toro. Ahí hay talento de sobra para hacer grandes cosas.

El propio avance deja claro que la música también va a tener una importancia notable para la creación de la atmósfera buscada por su director, quien ha confiado esa tarea a Alexandre Desplat. Es su primera colaboración juntos, pero lo que puede oírse en el tráiler suena muy bien. Sin embargo, no saldremos de dudas hasta el 26 de enero de 2018, fecha elegida para su estreno en España. En Estados Unidos podrán verla antes, ya que allí llegará a los cines el 8 de diciembre.

PD: Os dejamos también un precioso teaser póster de la película realizado a partir de una imagen del artista James Jean: