Las 11 películas que estoy deseando ver del Festival de Sundance 2018

Desde 1981, el Sundance Institute Filmmakers ha establecido su festival, celebrado en la ciudad de Park City, Utah, como una cita fundamental para la promoción de cierto cine independiente, realizado al margen de los grandes estudios y con la vocación de fomentar la libertad creativa de los autores, constreñidos en aquel entonces al estrecho corsé impuesto por la industria hollywoodiense.

Claro que eso es la teoría y, como todo lo que tiene éxito, con el paso de los años, el Sundance Film Festival ha ido creando una marca propia, una tendencia de estilo que finalmente también sirve como elemento limitador de esa libertad creativa antes mencionada.

También el interés de las grandes marcas por dominar un mercado ajeno a sus propuestas más mainstream, ha llevado a éstas a crear sellos propios en los que dar cabida a ese cine que en un principio se escapaba de su target habitual, pervirtiendo en cierto sentido la idea del artista-productor-distribuidor: una forma de asimilar el self made a una cadena de montaje.

Pese a todo, no seamos pesimistas, Sundance sigue siendo una cita importantísima, el primer certamen del año, además, en dar a conocer esas películas que, finalmente, marcarán la cosecha cinematográfica, o al menos, cierta cosecha cinematográfica. Repasemos pues las más prometedoras de este Sundance 2018 que arranca hoy:

American Animals

Algún individuo malintencionado dirá que ésta no es la primera película de ficción del realizador estadounidense Bart Layton. Su anterior largo, el premiado "documental" (está en cuestión) 'El impostor', presentaba con un formato de thriller efectista la historia de un joven que se hacía pasar por el hijo perdido de una familia norteamericana. La falsedad de la identidad asumida por el adolescente terminaba funcionando como un bálsamo reparador de la pérdida de dicha familia: la cura de la tristeza a través de la (auto)mentira.

Seis años después de aquella, Layton vuelve a interesarse por los problemas identitarios y por mezclar elementos ficcionados y de no-ficción en su nueva película 'American Animals', trasladando al plano formal las mismas dudas que articulan su narración. Del documental ficcionado a la ficción documentada, si ustedes me siguen.

I Think We’re Alone Now

2017 ha sido un gran año para la directora Reed Morano, realizadora y productora ejecutiva de varios de los capítulos de una de las series del año, 'The Handmaid’s Tale'. Gracias a uno de ellos, el episodio piloto 'Offred', Morano obtuvo el Emmy a la Mejor Dirección en una Serie Dramática, haciendo crecer más si cabe la expectación ya existente por ver su segundo trabajo para la gran pantalla.

De nuevo, al igual que en la adaptación de la novela de Margaret Atwood, Morano explora el género de las fantasías distópicas, aquí con todo el protagonismo para dos rostros cada vez más populares: Peter Dinklage (Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos') y Elle Fanning (a la que hemos visto este año en 'La seducción' de Sofia Coppola o en 'How to Talk to Girls at Parties' de John Cameron Mitchell)

The Miseducation of Cameron Post

Atención al nombre de Desiree Akhavan, quizá una de las sorpresas de este Sundance que está a punto de empezar. Akhavan ya presentó en la sección NEXT del certamen de Utah su ópera prima, 'Appropriate Behavior', una divertida comedia minimalista sobre la aceptación de la madurez sentimental que, en cierta manera, trasladaba el universo de la serie 'Girls' a la calidez de la costa oeste y que pudo verse en algún festival patrio.

En su segundo trabajo detrás de las cámaras, la directora de origen persa retoma la temática de la conformación de la personalidad afectiva y sexual, adaptando la novela homónima de Emily Danforth. Protagoniza Chloë Grace Moretz en un nuevo intento de recuperar una cierta notoriedad hoy bastante diluida por aquello de las malas decisiones artísticas.

Tyrel

Quizá el más inclasificable de todos los directores de la última hornada del cine chileno es Sebastián Silva. Afincado en Nueva York desde hace muchos años, quizás es a causa de ese desarraigo sentido en primera persona, que sus historias tienen como eje temático la incomodidad de personajes empujados a vivir experiencias desasosegantes en un entorno alejado de su control.

Da testimonio de ello uno de los mejores ejemplos de thriller psicológico de esta década, 'Magic Magic', con una Juno Temple como una urbanita superada por la abrumadora naturaleza de Tierra del Fuego. Silva cambia, en esta ocasión, los bosques de su país de origen por los de las neoyorquinas Catskills Mountains, añadiendo al cóctel un elemento racial que recuerda en su premisa a la muy celebrada 'Déjame salir' ('Get Out'). Sin duda uno de los títulos que más esperamos en este 2018.

Wildlife

También esperábamos con ansiedad desde hace meses el debut como realizador de uno de los actores más fascinantes del cine estadounidense en las últimas décadas, Paul Dano. El Dwayne de 'Pequeña Miss Sunshine', el Eli de 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') ha elegido, para su debut al otro lado de la cámara, la novela del mismo nombre del gran Richard Ford.

Una crónica de la América rural en los años 60, narrada en clave feminista y que supondrá para su protagonista, Carey Mulligan, una oportunidad de recuperar una carrera prometedora que se había visto algo apagada tras alguna no muy buena elección de proyectos.

Leave No Trace

Debra Granik vuelve a Sundance, un festival en el que ya ha conseguido el premio al mejor cortometraje con 'Snake Feed' (1997), a la mejor dirección con 'Down to the Bone' (2004) y, finalmente, el Gran Premio del Jurado con ese hito del cine indie que fue 'Winter’s Bone' (2010), la película que sirvió para lanzar al estrellato a una por aquel entonces casi desconocida Jennifer Lawrence.

Ocho años han pasado desde aquello, y Granik tiene lista nueva película, de nuevo con las relaciones familiares y el coming of age en el centro del objetivo. Protagonizan Ben Foster y Thomasin Harcourt Mckenzie, ojo a esta última que podría volver a demostrar el buen ojo de Granik para elevar a jóvenes actrices a la categoría de estrellas.

Benzinho

El pujante cine brasileño también tendrá su espacio en Park City gracias al segundo largometraje del director carioca Gustavo Pizzi. Su primer trabajo, 'Riscado', demostró el talento de Pizzi para la dirección de actores, llevándole a conseguir un buen puñado de premios internacionales en Festivales como South by South West o el World Cinema de Amsterdam.

En su segunda película, en la que repite protagonismo la fenomenal actriz brasileña Karine Teles, explora los lazos íntimos que se crean entre los miembros de una familia, enfrentada ante un evento, la marcha de un hijo, que podría cambiar sus vidas para siempre.

Pity

El griego Babis Makridis presenta en Sundance su nueva película, escrita mano a mano con uno de los guionistas habituales de Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou. De esta dupla sólo podía salir una de esas comedias negras que caracterizan a la hornada más popular, al menos en lo que términos cinéfilos se refiere, de directores helenos.

El planteamiento de Pity recuerda, en cierta manera, al de uno de esos clásicos modernos de la "Escuela Lanthimos", 'Alps': de nuevo personajes en el tránsito a la muerte y la mirada irónica sobre las reacciones que este viaje, el último de sus vidas, provoca en sus familiares y allegados.

La reina del miedo

No habrá cine español en esta edición de Sundance, pero sí cine en español. La mitad de la representación latina en la cuna del cine independiente correrá a cargo de Valeria Bertucelli que, junto a Fabiana Tisconia, dirige a cuatro manos esta radiografía de la vida de una actriz de teatro que descubre que un viejo amigo está a cercano a morir en la otra punta del mundo.

Dejándolo todo de lado, nuestra protagonista no dudará en viajar junto a él. Bertucelli conoce de primera mano el mundo que retrata por haber sido éste, el del teatro, uno de los terrenos donde ha desarrollado su carrera dramática. Otra comedia de lo absurdo en una edición de Sundance muy enfocada en este género.

Tiempo compartido

La otra mitad del cine latino que se podrá ver en Sundance llega desde México. Sebastián Hofmann presentará su segundo largometraje tras aquella rara avis que mezclaba la infección zombie y el cine de denuncia social que era Halley.

Tiempo compartido, su nuevo trabajo, también es una mistura de diversos elementos que van desde la comedia de costumbres hasta la distopía humanista. Una denuncia de la explotación turística en la costa de Yucatán transformada por la ironía en un artefacto tan fascinante como difícil de clasificar.

Yardie

Idris Elba (sí, el mismísimo ‘Stringer’ Bell de 'The Wire') será otro de los actores que cambian su lugar en la producción para estrenarse detrás de las cámaras. 'Yardie', el título elegido por el británico para su paso a la dirección, también es la adaptación de una novela de culto, en este caso la escrita por Victor Headley y que sitúa su acción a caballo entre una Jamaica asolada por las guerras de bandas y una Londres no menos peligrosa.

Gangsters y venganzas, algo que el más famoso personaje al que ha dado vida el actor británico podría contar en primera persona... We miss you, Stringer Bell.