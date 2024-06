"No tengo energía". Jeremy Renner advierte que su retorno a la actuación aún no da para personajes que le desafíen

Le guste o no le guste, la vida de Jeremy Renner va a estar marcada para siempre por su accidente. Ya os sabéis la historia: en enero de 2023, un quitanieves de seis toneladas le pasó por encima sobreviviendo pero con heridas graves por todo el cuerpo. Ahora, después de un año y medio de recuperación, ya puede volver a hacer su trabajo, pero quizá los fans de Ojo de Halcón deberían bajar un poco sus expectativas.

Un héroe en la vida real

Según ha dicho en el podcast 'Smartless', aunque haya vuelto a la actuación con su personaje en la serie 'Mayor of Kingstown', no puede hacer otros papeles que pidan más de él: "Simplemente no tengo energía. No tengo la gasolina. Tengo que poner muchísimo en esta realidad, este cuerpo, todo lo que me pasa. No puedo jugar a fantasías ahora mismo, porque me tardo mucho tiempo cada día solo para tener un pensamiento positivo, para progresar, para poder seguir creciendo siempre".

¿Porque tengo que hacer, en plan, puta ficción? Aún estoy intentando vivir en la realidad, estoy intentando vivir. Fue una línea difícil de cruzar para mí. Fue un gran esfuerzo. Supuso un reto mental enorme superar ese obstáculo.

Y diréis "Bueno, sí, pero 'Mayor of Kingstown' bien que la hizo". Y es verdad, pero él mismo advierte el motivo: "Es un personaje que puedo hacer muy bien y conozco la serie perfectamente, así que fue fácil volver. Pero si fuera un papel que me retase no podría haberlo hecho. No en el sentido de que la serie sea desafiante, sino si tuviera que interpretar a Dahmer o algo así, algo muy lejos de mí".

De momento veremos a Renner en la tercera parte de 'Puñales por la espalda', 'Wake up dead man' y, según se rumorea, también aparecerá en la temporada 2 de 'Ojo de Halcón', pero son solo rumores y el propio Renner afirma desconocer de qué está hablando la gente porque ni siquiera él sabe aún si volverá alguna vez a interpretar al arquero.

En Espinof | 'Ojo de Halcón' es de lo mejor de Marvel: un pasatiempo de primera para Disney+ con un estupendo dúo formado por Hailee Steinfeld y Jeremy Renner

En Espinof | Las mejores series de 2024