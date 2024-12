De las telenovelas a vender helados: la nueva vida de Sergio Catalán, el actor y músico que enamoró en 'Bendita mentira'

A menudo las prioridades de la juventud van cambiando con el tiempo. A sus 52 años, Sergio Catalán parece tenerlo claro. En los noventa su nombre era asociado con el de un galán de telenovelas, siendo una de las caras principales detrás de series como 'Bendita mentira', 'Gata salvaje' o 'En nombre del amor', pero hoy publicaciones en redes hablan de una persona diferente.

Entre videos de su nueva vida en Estados Unidos, no es poco habitual encontrárselo risueño en su nueva profesión: la de heladero. Es en Los Angeles donde Catalán ha hecho un hueco para su negocio. La Michoacana Premium Newhall se sitúa en Santa Clarita y ha tenido éxito. Más allá de ser el dueño, Catalán es parte activa del negocio, siendo la cara principal de su promoción e incluso trabajando detrás del mostrador.

Es aquí donde se reencuentra con sus viejos fans, muchos de ellos se sorprenden de encontrarlo allí de casualidad, desconocedores de su nuevo negocio. El actor ha cambiado no solo su profesión, también gran parte de su vida, ya que ha pasado de vivir en México a Los Angeles. La decisión de crear este negocio familiar fue en gran medida impulsada por la pandemia. Cuando las oportunidades laborales empezaron a disminuir, sintió que necesitaban otra vía para sostener la economía familiar.

Pese a ello, aún no ha olvidado su faceta de actor. En una entrevista de 2022 afirmó que "es una enfermedad que no se quita esto de ser artista". Declaró que no ha parado de crear música desde entonces, llegando a hacer composiciones para ocho obras para teatro. Y afirma que está también preparado para volver a televisión.

Hay una gran diferencia ahora con respecto a hace 30 años, eso sí. Apoyado por el colchón económico de su negocio, el actor declara que ahora será mucho más selectivo con los proyectos, y solo perseguirá aquello que lo hace feliz.

