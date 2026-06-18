Amazon Prime Video troceará sus películas en series de televisión, y veo un gran problema: obligará a los directores a añadir relleno empeorando sus historias

Hace décadas era muy habitual que las series de televisión se reeditaran para hacerlas pasar por películas. Ocurrió con 'Las aventuras del joven Indiana Jones', 'El agente de CIPOL', 'Das boot', 'Robotech' o 'Battlestar Galactica', y últimamente incluso Quentin Tarantino ha pasado 'Los odiosos ocho' a serie de televisión con escenas extendidas. No es algo nuevo, desde luego, pero ahora Amazon Prime Video quiere convertirlo en la norma. Y está por ver si es algo positivo o no.

Primero en cine, luego en tu salón

En la presentación de novedades que nos mostraron ayer se incidió mucho en un elemento diferencial para que las producciones españolas de la empresa triunfasen: primero lanzarían la película en cines y después la convertirían, de alguna manera, en parte de una serie de televisión. Por ejemplo, la película de 'Citas Barcelona' servirá, como comentaron ayer, como último episodio de su tercera temporada, pero otras simplemente se trocearán y aumentarán para su emisión en Prime Video.

Una de las más llamativas es 'Kraken: El libro negro de las horas', que se estrenó a inicios de año y veremos el 27 de junio pero, eso sí, reeditada para convertida en serie de televisión con más metraje y pensada para el consumo meramente televisivo. Lo mismo harán con 'Hechos probados', una película con Amaia Salamanca y Elena Furiase que después tendrá una segunda ventana como serie. La idea está clara, al menos sobre el papel: dar una nueva experiencia a los fans por un lado y tratar de conseguir, por otro, más reproducciones.

No debería ser un secreto que las series funcionan mejor que las películas en Prime Video y aumentan el tiempo de retención en el streaming, pero no por ello (y esto les honra) quieren dar de lado a la distribución tradicional. Habrá que ver cuáles son sus ideas, y sobre todo si tendremos también las películas disponibles para que el montaje original y la visión de los creadores no se pierda. A priori la estrategia puede tener sentido desde un punto de vista meramente comercial, pero tiene desafíos artísticos casi imposibles.

Estira, estira, estira...

Al fin y al cabo, si los guionistas saben que su película se va a convertir en serie, se sentirán obligados a aumentar tramas, pensar a lo grande, dejar explicaciones y matices para la versión televisiva y correr el peligro de dejar a medias lo que se ve en cines. Si el experimento (que es lo que es) acaba siendo rentable y ganan en horas de visionado, puede que se amplíe y se convierta en el estándar incluso para otros servicios de streaming, convirtiendo la visión artística en una mera comparsa y obligando a añadir relleno constantemente, empeorando el resultado final.

Todo son elucubraciones, claro, pero en este caso, amparados por un supuesto aliciente para los espectadores, se oculta una muy poco disfrazada intención meramente comercial que los guionistas y directores tendrán que comerse si quieren ver su producto final en la gran (y la pequeña) pantalla. O, quién sabe, lo mismo sale todo bien. Al fin y al cabo, si Ingmar Bergman pudo hacer dos obras maestras en sus dos versiones de 'Secretos de un matrimonio', ¿qué impide a 'Kraken, el libro negro de las sombras' dar la misma experiencia?

La prueba acaba de empezar, y las pistas sobre su éxito las tendremos en años posteriores, si la idea cala y pasa a otros países o no volvemos a saber de ella. De momento, se antoja una tirada de dados más en estos tiempos que corren, probando dónde está escondida la suerte.

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